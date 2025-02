Velika Britanija je imenovala novu specijalnu izaslanicu za Zapadni Balkan, a riječ je o doskorašnjoj ambasadorki u Sjedinjenim Američkim Državama Karen Pirs.

Izvor: AP /Cliff Owen

Vijest o ovome zvanično je objavljena na sajtu britanske vlade, a na toj dužnosti zamijeniće Stjuarta Piča. Kako piše Kosovo online, Pirs ima titulu "Dame" i pozamašnu karijeru koju je započela opčinjena politikom Margaret Tačer.

"Služba ambasadora u SAD bila je izuzetna privilegija. Čuvaću sjećanja i prijateljstva. Najiskrenije se zahvaljujem svima - Amerikancima i Britancima - koji su našu nevjerovatnu vezu učinili jačom nego ikada u posljednjih pet godina. Nema većeg saveza", navela je na svom X nalogu Pirs 5. februara nakon što joj je prestala dužnost ambasadorke Velike Britanije u SAD.

Prema ocjeni analitičara, imenovanje tako vrsnog diplomate za specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan signal je da London i dalje visoko rangira ovaj region na agendi prioriteta spoljne politike. Ono što će, međutim, biti najzanimljivije jeste vidjeti kako će se nova izaslanica postaviti prema dijalogu Beograda i Prištine. Prema pisanju Kosovo online, Pirs je više puta podržala dijalog, ali i ukidanje Unmika, članstvo Kosova u Interpolu i transformaciju KBS u vojsku. Obećala je i da će "dati sve od sebe" da Kosovo postane punopravna članica Ujedinjenih nacija.

U saopštenju MSP Velike Britanije navodi se da je Pirs jedna od najiskusnijih diplomata i da je dobila zadatak da unaprijedi strateške ciljeve Ujedinjenog Kraljevstva širom regiona, uključujući pripreme za Samit Berlinskog procesa, čiji će domaćin biti Velika Britanija na jesen ove godine.





Poznavanje Balkana

Sa Zapadnim Balkanom Pirs se prvi put susrela krajem devedesetih kada je, od 1997. do 1999. u okviru MSP Velike Britanije bila zamjenik načelnika Odeljenja za istočni Jadran (Balkan).

Mnogo više angažmana imala je od 2018. do 2020. godine kao prva žena - stalna predstavnica Velike Britanije pri Ujedinjenim nacijama. U tom periodu je i više puta istupala na sjednicama Savjeta bezbjednosti UN posvećenih Kosovu.

U svojoj karijeri, Pirs je, između ostalog poručila da London smatra da treba da dođe do smanjenja misije Unmika. Poručila je i da Velika Britanija podržava članstvo Kosova u Interpolu, a u decembru 2018. godine je na sjednici SB UN izjavila da ne postoje pravne prepreke za transformaciju KBS u vojsku. Kao počasni gost na proslavi takozvanog dana nezavisnosti u Prištini 2018. godine poručila je da su joj "mnogi rekli da mora da se postara da Kosovo postane članica UN, te da će učiniti najbolje što može", navodi Kosovo online.

Pirs je radila na različitim dužnostima unutar britanskog Ministarstva spoljnih poslova. Bila je, između ostalog, i vođa tima za Ukrajinu, Belorusiju i Moldaviju, zamjenica šefa Odeljenja za istočni Balkan. Od 2006. do 2009. Pirs je bila zamjenik stalnog predstavnika Velike Britanije pri UN u Njujorku i u tom svojstvu bila je predsjednica Savjeta bezbjednosti u aprilu 2007. i maju 2008.

Nakon što je 2020. godine završila mandat stalne predstavnice Velike Britanije pri UN u Njujorku slijedi njen petogodišnji angažman ambasadora u SAD.





Latinović: Postavljanje Pirs znak da je Zapadni Balkan visoko na agendi spoljne politike

Komentarišući za Euronews Srbija imenovanje Pirsove, bivša ambasadorka pri OEBS i članica Foruma za međunarodne odnose Branka Latinović kaže da činjenicom da je Velika Britanija poslala jednog svog vrsnog diplomatu na taj zadatak govori da se pitanje Zapadnog Balkana i dalje visoko tretira na agendi prioriteta britanske spoljne politike i da će ona svojim znanjem i vještinama sigurno pomoći u ovome što se zove evropski pristup u naporima da se ostvari normalizacija odnosa Beograda i Prištine.

"S obzirom na to da je u Velikoj Britaniji došlo do promjene vlasti, vidimo da je došlo do osjetnog približavanja Velike Britanije sa EU i njenom politikom, a uključujući i ovo što se posljednjih dana događa u vezi sa Trampovim razgovorom sa Putinom. Otuda i ta potreba sinhronizacije Velike Britanije sa ostalim evropskim partnerima", rekla je ona.

Kako dodaje, njeno imenovanje treba sagledavati i u funkciji Londona kao domaćina narednog samita Berlinskog procesa, koji će se održati na jesen i procjene stanja o onome što je standard interesa Velike Britanije na Balkanu.

"Tu je više segmenata koje treba sagledavati u vezi sa imenovanjem Karen Pirs i očito je da Velika Britanija želi da revitalizuje svoju ulogu na Balkanu koja dobija sve više značaja", dodala je Latinović.

Kada je riječ o politici prema Prištini, kako dodaje, ne vidi da će se to mijenjati s obzirom na dosadašnje izjave.

"Osim toga velike sile teško mijenjaju svoje pozicije i svoje politike kao što su priznanja država i mislim da s obzirom na to da je Velika Britanija jedan od stubova snaga KFOR-a i drugih elemenata koji sačinjavaju međunarodno prisustvo na KiM ne može se očekivati da bi došlo do neke promjene, već vjerovatno će samo Velika Britanija više podržavati ono što će nova visoka predstavnica za bezbjednosnu politiku Kaja Kalas sa novim izaslanikom promovisati", dodala je Latinović.