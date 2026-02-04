Član Odbora direktora Aerodromi Crne Gore Stefan Madžgalj podnio je ostavku na članstvo u tom tijelu

Izvor: Aerodromi Crne Gore

Ostavka je dostavljena Vladi, odnosno Generalnom sekretarijatu Vlade, a o toj odluci obaviješten je i ministar saobraćaja Filip Radulović, piše Pobjeda.

Prema Statutu Aerodroma Crne Gore, u slučaju kada jedan član Odbora direktora podnese ostavku, mandat prestaje cjelokupnom Odboru direktora, čime se stiču uslovi za njegovo razrješenje.

Prema nezvaničnim informacijama, Madžgaljeva ostavka dovodi se u vezu sa planiranom smjenom predsjednice Odbora direktora Jelene Maraš, koja je na tu funkciju izabrana sa kadrovske liste Demokratska narodna partija.

DNP je, odlukom svojih stranačkih organa, prije nekoliko dana napustio Vladu Milojka Spajić, nakon čega su otvorena pitanja daljeg učešća njihovih kadrova u organima upravljanja državnih preduzeća.