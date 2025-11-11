“Naši građani su, po podacima Vuelinga, često koristili letove iz Tivta do Barselone da bi stigli na Tenerife, u Lisabon i Nicu. Dakle, letom iz Tivta, uz brzo presijedanje u Barseloni, vi ste nadomak Kanarskih ostrva, ali i Portugala i Francuske”, ukazuje Tolić.

Izvor: MONDO

Španska nisko-budžetna avio-kompanija, Vueling će od naredne sezone letjeti na liniji Tivat – Barselona već od 31. marta, tri mjeseca ranije u odnosu na ovu godinu, dogovoreno je na sastanku uprave Aerodroma Crne Gore sa kolegama iz Španije koji je održan u Barseloni, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore.

Kako su naveli u saopštenju, karte su već u prodaji.

“To znači da ćemo biti povezani sa Španijom svih sedam mjeseci – koliko traje ljetnja sezona u avijaciji”, objasnio je izvršni direktor Aerodroma Crne Gore, Roko Tolić.

Kako je dodao, značaj i potencijal ove avio-linije se vidi, između ostalog, i po tome što su putnici iz Crne Gore tokom ovoga ljeta masovno koristili više konekcija koje im se nude po slijetanju u Barselonu.

“Naši građani su, po podacima Vuelinga, često koristili letove iz Tivta do Barselone da bi stigli na Tenerife, u Lisabon i Nicu. Dakle, letom iz Tivta, uz brzo presijedanje u Barseloni, vi ste nadomak Kanarskih ostrva, ali i Portugala i Francuske”, ukazuje Tolić.

On je podsjetio da će Tivat, uz Barselonu, od naredne ljetnje sezone prvi put biti povezan i sa Madridom (Iberia).

“Ovaj dogovor je rezultat saradnje Aerodroma Crne Gore i grupacije IAG, u čijem vlasništvu su, uz Iberiju i Vueling, još i Aer Lingus, Level i British Airways”, zaključuje se u saopštenju.