Tolić je dodao da prostor vrijedi 5,17 miliona ali da je realna vrijednost za njih oko 8 miliona eura zbog benefita koje nosi, te da objekat nije legalizovan. On je kazao da bi se legalizacija brzo uradila jer je objekat već na državnoj zemlji.

Izvor: Mediabiro

Aerodromi Crne Gore (ACG) zainteresovani su za kupovinu kompanije "Vektra aviation" u stečaju, zbog kancelarijskog prostora, hangara i druge avio-opreme u njenom posjedu, dok je stečajna uprava ovu firmu nedavno oglasila na prodaju - za početnu cijenu od 5,17 miliona eura.

To je na konferenciji za medije povodom otvaranja novih linija "British airways-a" ka Tivtu, saopštio izvršni direktor ACG-a Roko Tolić. Prodaja "Vektre" se radi javnim nadmetanjem.

On je pojasnio da je osim opreme, riječ o 1.100 kvadrata kancelarijskog prostora i 2.100 kvadrata hangarskog, da se objekat nalazi 400 metara od podgoričkog aerodroma i da im je u interesu da prostor kupe i adaptiraju ga, odnosno da je taj proces lakši nego proširenje terminala, pišu Vijesti.

Iz ACG su naveli i da oprema u "Vektri Aviation" vrijedi još gotovo milion eura, više nego što je oglašena cijena.

"Vektra aviation" je jedna od bivših kompanija Dragana Brkovića, a na podgoričkom aerodromu posjeduje VIP terminal za biznis avijaciju.

Upitan o koncesiji ACG, pri čemu je tenderska komisija za davanje crnogorskih aerodorma pod koncesiju završila rad i uputila dokumentaciju Ministarstvu saobraćaja, Tolić je naveo da su fokusirani na avijacijski posao, da su profesionalci i da žele da rade na svjetskom i evropskom nivou.

Naglasio je i da bi lično htio da ACG ostanu državni, ali da je riječ o državnom interesu a ne njegovom ličnom, te da se smatra da se u slučaju koncesije i posuđivanja, aerodromi moraju vratiti u boljem stanju nego kada su predati.

Istakao je i da bi privatnik bio brži u odlukama i poslu zbog procedura kojim podliježu državne firme, da nije protiv i da je najvažnije da se u procesu, ako do njega dođe - zaštite radnici, prenose Vijesti.

"ACG nemaju master plan i potrebnu dokumentaciju i trebao bi nam tender za master plan. On je bitan jer se na osnovu njega može aplicirati za sredstava fondova Evropske unije", kazao je Tolić u odgovoru na pitanje, šta će desiti ako do koncesije ne dođe.

Tolić je kazao i da se nadaju da će ove godine zabilježiti rekordnih tri miliona putnika, ali i da bi tu brojku već prevazišli da nije bilo situacija sa letovima ka Izraelu Turskoj. Najavio je da će ACG i ove godine pozitivno poslovati.

Naglasio je da da u Crnu Goru u maja sljedeće godine dolazi i "British airways" sa tri sedmična leta do Tivta. On je naveo da će ta linija biti aktivna do septembra. Najavili su sljedeće ljeto očekuju i 70 linija iz Podgorice i 60 iz Tivta.

On je ponovio da će "Wizz Air" od početka ljetnje IATA sezone krajem marta naredne godine, otvoriti 14 novih linja uz devet na kojima već saobraćaju iz Glavnog grada, te da su adaptacije aerodromskih zgrada rađene davno pa zbog velikog broja putnika - žele proširenje kapaciteta.

Naglasio je da će 4.000.000 eura pri raspodjeli dobiti od ACG, država uložiti u povećanje avio-dostupnosti odnosno PSO ili rute od javnog interesa. Tolić je dodao da se te linije usaglašavaju sa Evropskom komisijom i da se nada da će se "Air Montenegro" prijaviti u tom procesu.

"Krajnje je vrijeme da se krene u žustriju adaptaciju terminala. Povećanje prometa se nastavlja i osim opreme, moramo unaprijedii i radnu snagu. Tražimo dodatni kadar jer već radnici rade prekovremeno. Treba vratiti fokus na operativu kako bi imali tri smjene. Odborili smo povećanje broja zaposlenih, tražimo operativu a ne administraciju", istakao je Tolić i dodao da su im uz širenje kapaciteta potrebni i vatrogasci i medicinari.