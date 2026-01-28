Kako do dogovora socijalnih partnera nije došlo, iz PES-a su predložili da se zakon uvrsti u dnevni red vanredne sjednice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predat je zahtjev za održavanje vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore 16. februara, na kojem će se razmatrati izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini koje je predložio Pokret Evropa sad (PES).

Poslanik PES-a Miloš Pižurica saopštio je da je zahtjev podnijet sa ciljem da se garantuje neradna nedjelja u sektoru trgovine, uz zahvalnost poslanicima koji su, kako je naveo, prepoznali značaj inicijative i dali podršku zaštiti prava zaposlenih.

„Predali smo zahtjev za održavanje vanredne sjednice sa tačkom dnevnog reda izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, koje je predložio Pokret Evropa sad, a kojima se garantuje neradna nedjelja. Odgovorno smo sačekali da se socijalni partneri dogovore oko stepena prava koja se tiču više od 50.000 zaposlenih u sektoru trgovine, prije odluke Ustavnog suda“, napisao je Pižurica na mreži X.

Kako do dogovora socijalnih partnera nije došlo, iz PES-a su predložili da se zakon uvrsti u dnevni red vanredne sjednice.

„Ostajemo dosljedni i posvećeni očuvanju i unapređenju radničkih prava. Neradna nedjelja nije luksuz. To je pitanje zdravlja, porodičnog života i osnovnih radnih prava. To je pravo na odmor, na vrijeme sa porodicom i na očuvanje ljudskog dostojanstva“, poručio je Pižurica.

Podsjeća se da je Ustavni sud Crne Gore na današnjoj sjednici ukinuo kao neustavan član 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je bila propisana neradna nedjelja u trgovinama.