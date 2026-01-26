Početak blokade graničnih prelaza, koju organizuju prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, najavljen je za 12.00 časova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Protest prevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore počinje danas. Početak blokade najavljen je u 12.00 časova kada će biti zaustavljeni svi teretni granični prelazi prema zemljama Šengena, zbog problema koje im stvara novi Entry-Exit sistem.

Blokade će se odnositi isključivo na teretni saobraćaj, dok putnički terminali neće biti obuhvaćeni.

"Ako se ova situacija ne riješi, posledice će osjetiti privreda i građani", upozoreno je na nedavnoj konferenciji prevoznika.

"Oni koji su uvodili EES sistem nisu snosili posledice, dok su sav teret problema preuzeli prevoznici", dodali su predstavnici prevoznika iz regiona.

Uprava policije odobrila je proteste prevoznika na 72 sata, odnosno do četvrtka u podne.