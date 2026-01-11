Centralna banka Crne Gore (CBCG), planira da kupi polovno putničko vozilo vrijedno oko 117.000 eura, prenosi Dan.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Prema pisanju Dana, Centralna banka daće starije korišćeno vozilo, čija je procijenjena vrijednost 11.758 eura sa PDV-om (9.718 eura bez PDV-a) i doplatiti još 105.610 eura (87.281 euro bez PDV-a) kako bi kupila auto ne stariji od četiri godine i koje nije prešlo više od 90.000 kilometara.

Tenderom koji je CBCG raspisala traži se auto koje ima dva motora – benzinski motor zapremine od 2900-3500 ccm3, snage minimalno 270 kW, kao i elektromotor sa permanentnim magnetom (PSM), snage minimalno 110 kW. Mjenjač ovog vozila treba da bude automatski, sa minimalno devet stepeni prenosa, a pogon na svim točkovima. CBCG traži da vozilo bude oblika karoserije limuzina, dužine od 5.200 do 5.300 mm, metalik crne boje.

Kako Dan dalje navodi, što se unutrašnjosti tiče, traži se crna koža, kožni upravljač, komforni nasloni za glavu za vozača i suvozača, paket zaštite od sunca, zatamnjena zadnja i bočna stakla. Specifikacijom se traži kamera od 360 stepeni za asistenciju pri vožnji i parkiranju, sistem za aktivno parkiranje vozila, sa senzorima naprijed i pozadi, sistem aktivnog kočenja i održavanja odstojanja, kao i za održavanje vozila u traci i aktivne asistencije pri promjeni trake. Vozilo treba da ima i sistem za čitanje saobraćajnih znakova, elektropodesiva prednja sjedišta sa memorijom, klimatizovana prednja sjedišta, grijanje prednjih i zadnjih sjedišta, automatski klima sistem, djeljivu prednju i zadnju zonu. Dodatno, od opreme se traži i premijum hard disk navigacija sa velikim centralnim OLED ekranom, 3D instrument tabla za vozača, hard-ap displej, sistem ambijentalnog osvjetljenja... Vozilo mora biti proizvedeno u EU i posjedovati COC dokument koji potvrđuje zemlju proizvodnje.

U tenderu CBCG, koji je otvoren do 20. januara, navodi se da će naručilac u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma – odnos cijene i kvaliteta (90/10). Najniža ponuđena cijena dobiće 90 bodova, dok će 10 bodova dobiti najbolje ponuđeni kvalitet. Što se tiče kriterijuma kvaliteta, on će se vrednovati tako što će najduži ponuđeni garantni rok dobiti maksimalni broj bodova (5), a toliko će biti bodovan i ponuđač koji ponudi najkraći rok izvršenja ugovora, piše Dan.