“Optuženi su oslobođeni optužbe jer tokom postupka nije dokazano da su izvršili krivična djela za koja su optuženi”, navodi Apelacioni sud.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud Crne Gore odbio je žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom su Andrija Mandić, Milan Knežević i ostali optuženi oslobođeni optužbi za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj terorizma, uz obrazloženje da tokom postupka nije dokazano da su izvršili krivična djela koja su im stavljena na teret.

Presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Eduard Shishmakov Vadimovič, Vladimir Popov Nikolajevič, Bratislav Dikić, Predrag Bogićević, Nemanja Ristić, Srboljub Đorđević, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić, Mihailo Čađenović, Andrija Mandić i Milan Knežević, oslobođeni su optužbe.

Optuženi Eduard Shishmakov Vadimovič i Vladimir Popov Nikolajevič oslobođeni su optužbe da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo terorizam u pokušaju.

Optuženi Bratislav Dikić, Predrag Bogićević, Nemanja Ristić, Srboljub Đorđević, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić, Mihailo Čađenović, Andrija Mandić i Milan Knežević oslobođeni su optužbe da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Optuženi Bratislav Dikić, Predrag Bogićević i Nemanja Ristić oslobođeni su optužbe da su izvršili krivično djelo terorizam u pokušaju putem pomaganja.

“Optuženi su oslobođeni optužbe jer tokom postupka nije dokazano da su izvršili krivična djela za koja su optuženi”, navodi Apelacioni sud.

Protiv prvostepene presude žalbu je blagovremeno izjavilo Specijalno državno tužilaštvo zbog bitne povrede krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da Apelacioni sud Crne Gore, pri činjenici da je presuda već jedanput ukidana, održi pretres i donese presudu kojom će okrivljene oglasiti krivim za krivična djela koja su im stavljena na teret.

“Po ocjeni Apelacionog suda, u postupku koji je prethodio donošenju pobijane presude i u samoj presudi nisu počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje se ukazuje žalbom SDT-a, niti druge povrede na koje ovaj sud, kao drugostepeni, pazi po službenoj dužnosti”, navodi ovaj sud.

Apelacioni sud je, a nasuprot navodima žalbe SDT-a, utvrdio da je prvostepeni sud u zakonito sprovedenom postupku izveo sve dokaze koji su od uticaja na razjašnjenje predmetne krivično pravne stvari, pa je na osnovu ocjene svakog dokaza pojedinačno, dovodeći ih u međusobnu vezu i u vezi sa navodima odbrana optuženih, na osnovu pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja, izveo pravilan zaključak da u postupku nije dokazano da su optuženi izvršili krivična djela stavljena im na teret.