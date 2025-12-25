To su naveli iz državne kompanije reagujući na tekst "`Plantaže` u minusu 45 miliona", koji se odnosio na poslovanje u trećem kvartalu i presjek stanja na kraju septembra.

"Kompanija "13. jul – Plantaže" će 2025. godinu završiti sa pozitivnim poslovnim rezultatom od nekoliko miliona eura i značajno boljim EBITDA rezultatom, što predstavlja jasan iskorak u odnosu na prethodnu godinu".

To su naveli iz državne kompanije reagujući na tekst "`Plantaže` u minusu 45 miliona", koji se odnosio na poslovanje u trećem kvartalu i presjek stanja na kraju septembra, prenosi Dan.

"Naslov "`Plantaže` u minusu 45 miliona" nije rezultat poslovanja u trećem kvartalu i može dovesti javnost u zabludu. Navedeni iznos se odnosi na akumulirani gubitak iskazan u bilansima, kumulativno iz prethodnog perioda. Ujedno, podsjećamo da je poslovni rezultat u 2024. bio pozitivan, kao i da se rezultat poslovanja u tekućoj godini mjeri rezultatom perioda, a završetak 2025. godine potvrđuje pozitivan trend i oporavak, zbog čega navedeni naslov ne predstavlja realnu sliku tekućeg poslovanja kompanije", naveli su iz "Plantaža" u reagovanju.



Iz Dana su naveli da je u tekstu jasno navedeno da se minus od 45 miliona odnosi na presjek stanja na 30. septembar, odnosno da je to akumulirani gubitak koji se nakupio tokom godina poslovanja. Takođe, jasno je rečeno još na početku teksta da je minus u ovoj godini nakon devet mjeseci poslovanja 1,3 miliona.

"Ali, ako ste Vi tako doživjeli naslov i nadnaslov, gdje se pominju treći kvartal i 45 miliona minusa, onda je moguće i da je to tako shvatio i neko od čitalaca. Nadam se da će poslije Vašeg reagovanja i mog odgovora, čitaocima i javnosti biti jasno da se minus od 45 miliona odnosi na gubitak tokom svih godina poslovanja, a da je na kraju trećeg kvartala minus bio 1,3 miliona", saopštili su iz te redakcije.