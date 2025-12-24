Troškovi zarada bili su približni kao u 2024. godini i iznosili su 9,6 miliona eura, pokazuju podaci iz finansijskih iskaza "Plantaža".

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Plantaže" su na kraju septembra imale minus od 1,3 miliona, što je za 150 hiljada slabiji rezultat u odnosu na isti period lani.

S obzirom na to da je državno preduzeće u lošem položaju godinama, na kraju septembra su imali akumulirani gubitak od skoro 45 miliona eura. Ukupan gubitak u poslovanju bi bio i veći, ali su kroz godine nakupili i 14,7 miliona dobiti koju nisu rasporedili, prenosi Dan.

Prihodi od prodaje za devet mjeseci iznosili su 18,45 miliona, što je za milion i po manje u odnosu na isti period 2024. godine, dok su troškovi poslovanja bili 13 miliona, što je dva miliona manje nego godinu ranije.

Troškovi zarada bili su približni kao u 2024. godini i iznosili su 9,6 miliona eura, pokazuju podaci iz finansijskih iskaza "Plantaža".

Predsjednik Odbora direktora "Plantaža" je Nikola Tripković, dok su članovi tog tijela Nikola Perišić, Boris Boričić, Stevan Raičević, Milan Drakić, Ivana Cvijović i Darko Rašović. Izvršni direktor je Igor Čađenović.

Stalna imovina društva procijenjena je na kraju trećeg kvartala na 396,2 miliona, što je 1,1 milion manje nego lani. Od toga se na zemljište i objekte odnose 361,4 miliona, piše Dan.

Obrtna sredstva društva iznose 46,5 miliona, dok su zalihe 44,8 miliona i uvećane su za preko tri miliona za godinu. Od toga se na nedovršenu proizvodnju odnosi 34,2 miliona, što je uvećanje od 1,2 miliona u odnosu na isti kvartal lani.

Kratkoročna potraživanja su iznosila 1,55 miliona, što je znatno manje u odnosu na 6,6 miliona koliko su iznosila prošle godine.

Aktiva i pasiva društva iznosile su 443,75 miliona. Kapital društva je smanjen za 1,35 miliona na 367,3 miliona. Osnovni kapital iznosi 91,65 miliona.

Rezerve su procijenjene na 320,5 miliona.

Kako Dan navodi, dugoročna rezervisanja i obaveze su iznosili 7,07 miliona, što je pad od 2,2 miliona. Obaveze po osnovu dugoročnih kredita su 5,88 miliona. Upravo ta stavka je smanjena za 2,2 miliona eura.

Čak 35,3 miliona eura iznose odložene poreske obaveze "Plantaža". Kratkoročna rezervisanja su 34 miliona, što je rast od jednog miliona u odnosu na prošlu godinu.

Kada su u pitanju obaveze po osnovu kredita kod kreditnih institucija, one su na kraju trećeg kvartala iznosile 6,7 miliona, što je pad od 700 hiljada u odnosu na prošlu godinu.

Obaveze prema dobavljačima iznose 7,62 miliona, što je uvećanje od 760 hiljada, dok ostale obeveze iznose skoro 20 miliona. Uvećane su za 1,7 miliona u odnosu na prošlu godinu.

Većinski vlasnik "Plantaža" je država sa skoro 58 odsto akcija. Najviše ih ima Razvojna banka 22,23 odsto, Fond PIO ima 21,5 odsto, a Zavod za zapošljavanje 8,53 odsto. Vlada ima 3,67 procenata dionica, piše Dan.

Crnogorska komercijalna banka je vlasnik 9,23 odsto akcija, investicioni fondovi 2,48 odsto. Fizička lica su vlasnici 28 odsto, a ostala pravna lica 0,93 odsto. Iza kastodi računa su skriveni vlasnici 3,47 odsto akcija.