Ministarstvu unutrašnjih poslova, prema odluci od 26. januara 2024. godine, ustupljen je VW Touareg 3.0 TDI iz 2010. godine, prethodno preuzet od Uprave za saobraćaj, procijenjen na 12.230 eura.

Izvor: MANS

Uprava za državnu imovinu tokom 2024. i 2025. godine donijela je niz odluka kojima je više desetina službenih vozila, od putničkih automobila do terenskih vozila i plovila, ustupljeno različitim ministarstvima i upravama.

Ministarstvu unutrašnjih poslova, prema odluci od 26. januara 2024. godine, ustupljen je VW Touareg 3.0 TDI iz 2010. godine, prethodno preuzet od Uprave za saobraćaj, procijenjen na 12.230 eura.

Odlukom od 19. marta 2024. godine, Upravi za bezbjednost hrane ustupljen je BMW X3 (2005.), ranije trajno oduzet presudom Višeg suda.

U junu 2024. Ministarstvo evropskih poslova dobilo je Mercedes-Benz CLA 200 CDI (2014.), procijenjen na 12.880 eura.

Na osnovu Zaključka Vlade, Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija ustupljena su vozila ranije korišćena u Prosvjetnoj inspekciji: tri Dacia Sandero (2010., 2005. i 2006.) i Škoda Oktavija (2006.), u skladu sa reorganizacijom inspekcija, pišu Vijesti.

Ministarstvo zdravlja dobilo je osam putničkih automobila različitih marki (Dacia, Renault, Peugeot, Fiat), ranije korišćenih od strane zdravstvenih inspekcija integrisanih u resor.

U februaru 2025. Ministarstvu pomorstva ustupljena su vozila: dvije Škode Oktavije (2005.), Škoda Rapid (2018.), Škoda Fabia (2008.) i MG EHS Plug-in Hybrid (2023.), kao i plovila Capelli Tempest 900 (2023.), NAVAR 1025 i Sea Worker 36 (2001.).

Kako prenosi portal Vijesti, ministarstvo prostornog planiranja dobilo je Dacia Sandero (2010.) i Škodu Fabiu (2004.), dok je Zavod za meteorologiju preuzeo od Meteorološke inspekcije Dacia Sandero (2017.) i VW Golf IV (1999.).

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima dobila je šest terenskih vozila (Škoda Oktavija i pet Lada Niva) u skladu s operativnim potrebama, dok je Uprava za vode preuzela Hyundai (2014.), ranije korišćen od Vodoprivredne inspekcije.

Sve odluke donesene su u skladu sa pojedinačnim Zaključcima Vlade Crne Gore i članovima 20 i 29 Zakona o državnoj imovini, kojim se reguliše upravljanje državnom imovinom.

Do podataka za ovaj tekst, preuzet od portala “Vijesti, su došle uz pomoć MANS-ove aplikacije “Pitajte institucije”.