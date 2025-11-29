ASP podsjeća da je dionica građena sedam i po godina po modelu tzv. Žutog Fidica, a da je posljednja faktura kineskog izvođača dostavljena početkom jula 2022, što se poklapa sa posljednjim izvještajima Monteputa o izvedenim radovima.

Dionica autoputa Smokovac–Mateševo ostvarila je više od 10,8 miliona eura prihoda za prvih deset mjeseci ove godine, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu (ASP), pišu „Vijesti“. Iako je autoput svečano pušten u rad u julu 2022. godine, investicija još nije formalno zatvorena sa glavnim izvođačem, kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Prema podacima državne kompanije Monteput, koje je ASP-u dostavljene na osnovu zahtjeva za pristup informacijama, prihodi su se tokom godine kretali u širokom rasponu – od oko 680 hiljada eura u februaru do rekordnih 1,8 miliona eura u avgustu. Januar je donio oko 800 hiljada eura, mart 750 hiljada, april 870 hiljada, dok je u maju prihod dostigao gotovo milion eura. U junu je premašio 1,1 milion, a julski iznos bio je blizu 1,6 miliona. U septembru je ponovo premašena milionska granica, dok je oktobar donio oko 960 hiljada eura.

Organizacija navodi i da je između države i CRBC-a otvoren spor u vezi PDV-a vrijedan više od 10 miliona eura, koji se trenutno nalazi pred Upravnim sudom. Prema posljednjoj „Crnoj listi“ poreskih dužnika, Poreska uprava bilježi dug firmi-kćerki kineskog izvođača u iznosu većem od 11,7 miliona eura.

ASP podsjeća da je izgradnja ove dionice koštala preko 900 miliona eura, te da je izvođač bio oslobođen brojnih dažbina – od PDV-a, carina na materijal i opremu, do poreza na zarade stranih radnika i koncesione naknade za korišćenje kamena. Dodatno su plaćani i konsultanti, komisije kao i dio zaposlenih u javnoj upravi koji su bili uključeni u projekat.