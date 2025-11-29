Uprava za saobraćaj poništila je i treći tender za izgradnju mosta preko rijeke Tare, na dionici puta od mojkovačkog Podbišća do skijališta Vragodo, vrijedan 3,75 miliona EUR

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Vijesti pišu da je treći pokušaj izbora izvođača obustavljen, jer se dokumentacija za taj projekat mora bitno mijenjati, dok su ranija dva poništena jer nije bilo zainteresovanih.

Razlog za promjenu dokumentacije je to što je 13. avgusta na snagu stupio Zakon o željeznici, kroz koji je promijenjena definicija pružnog pojasa, pa s njim treba usaglastiti glavni projekat samog mosta koji se nalazi u blizini pruge.

Glavni projekat za most revidovan je 28. oktobra prošle godine, dok je Opština Mojkovac u septembru 2015. izdala urbanističko-tehničke uslove.

Tender je raspisan krajem oktobra, a trajao je do sredine decembra, dok mu je vrijednost bila veća 551 hiljadu EUR nego ranijim, koji su bili procijenjeni na 3,2 miliona.

Projekat je dio rekonstrukcije puta Mojkovac - Lubnice, a mostom bi se otvorio put ka skijalištu Vragodo, čiju valorizaciju mojkovačka Opština već duže planira.