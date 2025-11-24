U dokumentu piše da je na crnogorskom tržištu, koje broji oko 630.000 medijskih konzumenata, tokom 2024. poslovalo više od 200 medija.

Crnogorski mediji su u 2024. godini ostvarili ukupan prihod od više od 56,6 miliona eura, dok su ukupni rashodi iznosili nešto više od 56 miliona, pa je cjelokupni sektor godinu završio sa ukupnim profitom od nepune 603 hiljade eura, saopštio je Sindikat medija Crne Gore (SMCG), javljaju Vijesti.

Kazali su da je to pokazalo njihovo istraživanje, koje četvrtu godinu zaredom analizira poslovanje javnih i komercijalnih medija.

Prema tim podacima, Nezavisni dnevnik "Vijesti" je među tri od četiri štampana medija koja su poslovala pozitivno, dok je Televizija Vijesti među pet od ukupno 14 privatnih TV stanica koje su godinu završile pozitivnim rezultatom.

U dokumentu piše da je na crnogorskom tržištu, koje broji oko 630.000 medijskih konzumenata, tokom 2024. poslovalo više od 200 medija.

“Iako su ukupni prihodi porasli u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili nešto više od 52 miliona, neto dobit je gotovo prepolovljena — 2023. ukupno je iznosila oko 1,2 miliona eura. Glavni razlog je u rastu troškova poslovanja koji su, kao i prihodi, u 2024. premašili 56 miliona eura”, piše u istraživanju.

Dodaje se da je u istom periodu broj medijskih radnika i radnica blago porastao — sa oko 2.000 na 2.041, iako stvarna brojka vjerovatno premašuje taj iznos, s obzirom na to da podaci nisu dostupni za sve medije.

Više od polovine zaposlenih, njih 1.187, radi u javnim medijima — Radio-televiziji Crne Gore (RTCG) i u 15 lokalnih javnih emitera. U privatnim medijima zaposleno je malo više od 850 radnika, što pokazuje da je javni sektor i dalje dominantan poslodavac u medijskoj industriji države, piše u saopštenju.

Kao i ranijih godina, najveću dobit ostvario je RTCG, koji se dominantno finansira od države. "Ukupni prihodi javnog servisa premašili su 22,7 miliona eura, od čega čak 20,5 miliona potiče iz državnog budžeta. RTCG je godinu završio s neto dobiti od 1,11 miliona eura."

Pozitivan rezultat ostvarili su i lokalni javni emiteri, koji su tokom 2024. prihodovali 8,43 miliona eura, uglavnom iz lokalnih budžeta, te godinu završili s dobiti od 143.000 eura, što je značajan napredak u odnosu na prošlogodišnji minus. "Tome je najviše doprinijelo usvajanje novog Zakona o audio-vizuelnim medijskim uslugama, čiji se puni efekat očekuje tokom 2025. godine, a kojim je značajno povećan obavezan iznos finansiranja ovih medija od strane opština, kao njihovih osnivača", ističe SMCG.

U štampanim medijima, koji pritom imaju svoje internet publikacije, zbirno gledano, zabilježeno je stabilno poslovanje – ukupni prihodi iznosili su 8,9 miliona eura, rashodi 8,46 miliona, pa je konačna dobit iznosila 447,7 hiljada eura. Tri od četiri štampana medija, sa izuzetkom "Pobjede", poslovala su pozitivno, a u tom sektoru su bila zaposlena 293 medijska radnika.

Najslabiji, ujedno i jedini negativni rezultat, ponovo su imale privatne televizije, koje su zbirno poslovale s gubitkom od 1,47 miliona eura, što je za oko 543.000 eura lošije nego godinu ranije. "Ukupni prihodi privatnih TV stanica iznosili su 9,84 miliona eura, dok su rashodi dostigli 11,32 miliona, a u njima je bilo zaposleno 335 radnika. Od ukupno četrnaest privatnih TV stanica, samo pet su godinu završile pozitivnim rezultatom i to: TV Vijesti, TV Prva, TV Teuta, TV Boin i Wow Montenegro", piše u saopštenju.

Bolji rezultat zabilježile su privatne radio stanice, koje su prihodovale 2,32 miliona eura i ostvarile neto dobit od 99 hiljada eura, ali i portali koji su, ističe SMCG, sve važniji akteri na medijskom tržištu. Internet mediji su 2024. prihodovali blizu tri miliona eura, a godinu su završili s neto dobiti od više od 200 hiljada eura, pišu Vijesti.

Više od polovine registrovanih medija u Crnoj Gori čine internetske publikacije, odnosno portali. Kako su Sindikatu medija kazali iz Ministarstva kulture i medija u novembru, u njihovu Evidenciju medija upisano je tek 58 internetskih publikacija.

"Međutim, ukupan broj portala je znatno veći, pa sabiranjem portala čije smo poslovne rezultate u ovoj publikaciji analizirali i drugih medija koji imaju sopstvene veb stranice, procjenjujemo da ih ima oko 120. Crna Gora se, dakle, i dalje suočava sa ozbiljnim izazovom neregistrovanih internet medija. U njima je radilo 99 zaposlenih, što je blagi rast u odnosu na 2023. godinu", piše SMCG.

U agencijama koje se bave novinskim izvještavanjem, ali i medijskom produkcijom i distribucijom sadržaja medijima, ostvareni su prihodi od 735,8 hiljada eura, dok su rashodi iznosili 688 hiljada, pa je zbirna dobit bila 47,7 hiljada eura. Sličan trend zadržala je i periodična štampa – magazini i nedjeljnici – koji su prihodovali 578.000 eura, imali troškove od 550 hiljada i ostvarili simboličan plus od 27,6 hiljada eura.

Koha Javore, nedjeljnik na albanskom jeziku koji se finansira iz budžeta Skupštine Crne Gore i u 2024. je poslovao uravnoteženo – prihodi i rashodi iznosili su po 150 hiljada eura, a rezultat je bio nula, uz četiri zaposlena.

"Sveukupno posmatrano, crnogorski mediji su 2024. godinu završili u plusu, ali sa znatno manjom dobiti nego godinu ranije. Rast troškova, posebno u televizijskom sektoru, uz ograničene izvore tržišnih prihoda i veliku zavisnost od javnog finansiranja i dalje ograničavaju stabilnost medijskog sistema. Više od polovine zaposlenih radi u javnim servisima – nacionalnom i lokalnim – dok se u privatnom i onlajn sektoru bilježi umjeren porast zaposlenosti", saopštio je SMCG, prenose Vijesti.