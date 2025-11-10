Od 17. novembra, aviokompanija će obavljati dva dnevna leta (četrnaest sedmičnih rotacija) umjesto ranije planiranih osamnaest letova sedmično, prenosi Exyuaviation.

Izvor: Profimedia

Turkish Airlines će smanjiti broj letova na liniji Istanbul – Podgorica nakon što je Crna Gora ukinula bezvizni režim za državljane Turske.

Kako se navodi, smanjenje je za sada prijavljeno do 1. januara, iako su moguća dodatna prilagođavanja.

"Tokom sedmice od 24. do 30. novembra, Turkish Airlines će dodatno smanjiti kapacitete, sa samo deset planiranih letova sedmično, umjesto osamnaest. Prošle sedmice, Pegasus Airlines je obustavio dvije od svoje tri linije za Podgoricu" navodi se.

Podsjećamo, Vlada Crne Gore privremeno je obustavila bezvizni režim za državljane Turske nakon incidenta u kojem je Podgoričanin povrijeđen od strane stranih državljna, što je dovelo do tenzija u društvu, protesta i zahtjeva za regulisanjem imigracione politike.