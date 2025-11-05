Tržište Turske je, poslije Srbije, najznačajnije za Aerodrome Crne Gore, navode iz te kompanije.

Turska niskobudžetna avio-kompanija, Pegasus Airlines otkazala je sve letove iz Ankare i Izmira za/iz Podgorice koji su bili planirani do 29. novembra.

Kako je saopšteno iz Aerodroma Crne Gore, kompanija nastavlja da saobraća na liniji Podgorica - Sabiha Gokčen, što je međunarodni aerodrom u azijskom dijelu Istanbula.

"Sa druge strane, sve najavljene avio-operacije između Podgorice i Tivta i Istanbula (IST) , za sada, nastavljaju da realizuju naš nacionalni avio-prevoznik Air Montenegro i jedna od najvećih svjetskih avio-kompanija, Turkish Airlines", saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore.

Dodaju da je tržište Turske, poslije Srbije, najznačajnije za Aerodrome Crne Gore.