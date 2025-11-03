Ministarstvo javnih radova raspisalo je javnu nabavku za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije puta od Jasikovca do naselja Cmiljača, sa izvođenjem radova u Bijelom Polju, po sistemu „projektuj i izgradi“.

Izvor: Ministarstvo javnih radova

Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 12 miliona eura, saopšteno je iz Ministarstva javnih radova.

,,Ova javna nabavka, u skladu sa principom ravnomjernog regionalnog razvoja, doprinosi daljem unapređenju infrastrukture na sjeveru Crne Gore", navodi se u saopštenju.

Realizacijom projekta poboljšava se dostupnost ski centra Cmiljača, što dodatno podstiče razvoj zimskog turizma.

Ministarstvo će, u saradnji sa drugim organima i lokalnim upravama, nastaviti slične aktivnosti i u narednom periodu", zaključuju.