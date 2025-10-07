Kako je saopšteno iz Ministarstva javnih radova, procijenjena vrijednost objekata je 1,2 miliona eura bez PDV.

Izvor: Ministarstvo javnih radova

Ministarstvo javnih radova raspisalo je javnu nabavku za izradu idejnog rješenja za izgradnju novih objekata osvjetljenja skijališnih staza uz ski liftove na ski centru Kolašin 1600.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javnih radova, procijenjena vrijednost objekata je 1,2 miliona eura bez PDV.

Navodi se da je otvaranje ponuda zakazano za 10. novembar, u deset sati.

"Ministarstvo nastavlja da unapređuje infrastrukturu i razvija projekte koji doprinose dobrobiti građana i unapređenju turističke ponude", kaže se u saopštenju.

Izvor: Ministarstvo javnih radova