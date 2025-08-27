Kako je saopšteno iz Ministarstva javnih radova, procijenjena vrijednost javne nabavke je 223,14 hiljada eura bez PDV-a.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ministarstvo javnih radova raspisalo je javnu nabavku za asfaltiranje lokalnog puta Kovren-Gorice, u Bijelom Polju.

"Ministarstvo javnih radova kontinuirano radi na unapređenju infrastrukture, ne samo za opštinu Bijelo Polje, već i za sve opštine u Crnoj Gori", kaže se u saopštenju.

Dodaje se da Ministarstvo na taj način doprinosi razvoju i kvalitetnijem životu svih građana.

U saopštenju se navodi da je rok za predaju ponuda 15. septembar.