Ministarstvo javnih radova raspisalo je javnu nabavku za asfaltiranje lokalnog puta Kovren-Gorice, u Bijelom Polju.
Kako je saopšteno iz Ministarstva javnih radova, procijenjena vrijednost javne nabavke je 223,14 hiljada eura bez PDV-a.
"Ministarstvo javnih radova kontinuirano radi na unapređenju infrastrukture, ne samo za opštinu Bijelo Polje, već i za sve opštine u Crnoj Gori", kaže se u saopštenju.
Dodaje se da Ministarstvo na taj način doprinosi razvoju i kvalitetnijem životu svih građana.
U saopštenju se navodi da je rok za predaju ponuda 15. septembar.