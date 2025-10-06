Procijenjena vrijednost radova iznosi 2,94 miliona eura bez uračunatog PDV-a.
Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izvođenje radova na izgradnji obilaznice od kružnog toka pored mosta Nika Strugara do Donjeg Taluma, sa regulacijom Makve, u Beranama.
Procijenjena vrijednost radova iznosi 2,94 miliona eura bez uračunatog PDV-a.
Otvaranje ponuda zakazano je za 5. novembar u 10 časova.
"Ovim projektom Ministarstvo potvrđuje svoju posvećenost razvoju saobraćajne infrastrukture i ravnomjernom infrastrukturnom razvoju svih krajeva Crne Gore", piše u saopštenju.
