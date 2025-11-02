Iz resora, na čijem je čelu ministar Nik Đeljošaj, saopšteno je da je održan sastanak sa predstavnicima privrede, proizvođačima, malo i veleprodajom iz prehrambene industrije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sastavljena je Radna grupa koja će pripremiti listu proizvoda koji će biti dio akcije limitirane cijene, saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Ranije je najavljeno da će mjere biti usvojene na narednoj sjednici Vlade. Potrošači očekuju da će pojeftiniti osnovne životne namirnice, meso, mlijeko, prerađevine, ali i voće i povrće te hemijski proizvodi, navodi se u prilogu Radija Crne Gore.

Vlasnik mesne industrije Hilmo Franca za Radio Crne Gore je najavio da će proizvođači mesa, mlijeka i prerađevina podržati akciju, te da bi odabrane kategorije proizvoda mogle biti jeftinije sedam do 15 odsto.

Nakon šest mjeseci pauze, izvjesno je da će akcija “Limitirane cijene” opet biti na snazi, a koji će se artikli naći na listi biće poznato nakon što Radna grupa završi posao.

Iz resora, na čijem je čelu ministar Nik Đeljošaj, saopšteno je da je održan sastanak sa predstavnicima privrede, proizvođačima, malo i veleprodajom iz prehrambene industrije.

“Zadatak radne grupe je da kroz partnerski pristup i uz saglasnost učesnika pripremi predlog odluke koji će već naredne nedjelje biti upućen vladi na razmatranje. Svi učesnici su saglasni da je neophodno obezbjediti dio osnovnih prehrambenih proizvoda sa ograničenom cijenom kako bi se zaštitile najugroženije kategorije stanovništva i očuvala stabilnost tržišta”, saopšteno je iz ministarstva.

Građani koje je Radio Crne Gore anketirao smatraju da će akcija limitirane cijene doprinijeti boljem standardu svih građana. Ima ih i koji misle da je to samo populizam i ništa više.

Ipak, priželjkuje se da u rafovima trgovina bude širok spektar proizvoda.

“Ovi proizvodi koje svakodnevno jedemo, mliječni proizvodi, onda svakako prerađevine mesne i sirovo meso, isto sve je poskupljalo, mada i hemija isto, i to je dosta poskupilo. Sve je poskupilo u suštini, šta god snize valjaće”, kaže anketirani građanin.

Vlasnik mesne industrije Franca, Hilmo Franca, je kazao da će u ponedjeljak proizvođači mlijeka, mesa i prerađevina poslati odgovor, da će kao i ranije podržati akciju limitirane cijene.

“Mesopromet će kao i do sada odvojiti u grupu proizvoda kvalitetnih, tako da ćemo ovu akciju sigurno podržati, da će uraditi to i ostale kolege”, istakao je on.

Upitan je i koliko bi bile niže cijene mesa i prerađevina u trgovinama.

“Što se tiče junetine i teletine, između se da kažem, 7-15 odsto sigurno imate cijenu prema maloprodaji”, rekao je.

Po ranijim informacijama iz resora ekonomskog razvoja, fokus ove akcije biće ograničavanje cijena na domaćim proizvodima, prenosi RTCG.

Međutim, prema sadašnjim najavama, u korpi se neće naći voće i povrće, jer kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, trenutno se ne razmatra mogućnost smanjenja PDV-a na voće, povrće i meso, uz objašnjenje da je do sadašnje iskustvo pokazalo da takav potez ne bi garantovao i smanjenje maloprodajnih cijena.