Izvor: Đorđe Cmiljanić/Vlada Crne Gore

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj sastao se sa predstavnicima privrede - proizvođačima, maloprodajom i veleprodajom iz prehrambene industrije, a tom prilikom postignut je zajednički dogovor o pripremi liste proizvoda čije će cijene biti limitirane, sa posebnim fokusom na domaću proizvodnju.

U tu svrhu formirana je radna grupa koju čine predstavnici proizvođača, maloprodaje i veleprodaje, kao i predstavnici Privredne komore, dok će koordinaciju aktivnosti voditi predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja, saopštilo je Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Zadatak radne grupe je da, "kroz partnerski pristup i uz saglasnost učesnika", pripremi predlog odluke koji će naredne sedmice biti upućen Vladi na razmatranje.

Đeljošaj je istakao da je najvažnija poruka sastanka da će se sva rješenja zasnivati na partnerstvu i dijalogu, a ne na jednostranom nametanju mjera.

On je dodao da su svi učesnici saglasni da je neophodno obezbijediti dio osnovnih prehrambenih proizvoda sa ograničenom cijenom, kako bi se zaštitile najugroženije kategorije stanovništva i očuvala stabilnost tržišta.

"Ministarstvo ekonomskog razvoja će u narednom periodu nastaviti intenzivnu komunikaciju sa svim relevantnim subjektima kako bi se obezbijedila efikasna primjena mjera i stabilnost tržišta", piše u saopštenju.