Podaci Monstata pokazuju da je prosječna bruto plata u septembru iznosila 1.211 eura.

Prosječna plata bez poreza i doprinosa u septembru je iznosila 1.016 eura i bilježi rast od 0,1 odsto u odnosu na mjesec ranije.

U poređenju sa istim periodom lani, prosječna neto plata porasla je 15,8 odsto, objavili su iz Monstata, prenosi Dan.

"Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u septembru u odnosu na avgust 2025. zabilježile pad od 0,1 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,2 odsto", saopštili su iz Monstata, piše Dan.

Po sektorima djelatnosti, prosječne zarade bez poreza i doprinosa u septembru su u odnosu na prethodni mjesec zabilježile rast u sektorima poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 odsto, saobraćaj i skladištenje 1,5 odsto, građevinarstvo 1 odsto, informisanje i komunikacije takođe 1 odsto, a trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala 0,6 odsto.

Rast je zabilježen i u sektorima usluge smještaja i ishrane 0,5 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti takođe 0,5, vađenje ruda i kamena 0,3 odsto, državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje 0,3 odsto i obrazovanje 0,2 odsto, navodi Dan.

Pad prosječne neto plate zabilježen je u sektorima poslovanje nekretninama 3,4 odsto, ostale uslužne djelatnosti 3, snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 2,6, prerađivačka industrija 1,8, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1, snabdjevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa; uklanjanje otpada i slične aktivnosti 0,8 odsto, umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti 0,6, zdravstvena i socijalna zaštita 0,3 i finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja 0,2 odsto.