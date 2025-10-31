Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila Informaciju o Prijedlogu Liste projekata od izuzetnog državnog značaja za finansiranje iz Kapitalnog budžeta u 2026. godini.

Izvor: Vlada Crne Gore

U pitanju su projekti koji obuhvataju oblasti zdravstva, obrazovanja, infrastrukture, ekologije i bezbjednosti, a njihova ukupna vrijednost iznosi više od 400 miliona eura.

Projekti od državnog značaja

1. Dogradnja aneksa KBC Kotor – devet miliona eura

Projekat dogradnje Kliničko-bolničkog centra Kotor ima za cilj proširenje postojećih kapaciteta i modernizaciju uslova rada i liječenja.

“KBC Kotor pruža zdravstvene usluge građanima Kotora, Tivta, Herceg Novog i dijela Budve, a dogradnjom će se stvoriti prostorni uslovi za efikasniji rad, smanjenje gužvi i pružanje tercijarnih usluga bez upućivanja pacijenata u Klinički centar Crne Gore”, navodi se u Informaciji.

2. Rekonstrukcija dječijeg odjeljenja Instituta „Dr Simo Milošević“ za potrebe škole – 14,5 miliona eura

Objekat nekadašnjeg dječijeg odjeljenja biće rekonstruisan i pretvoren u osnovnu školu za djecu iz Igala, čime će se riješiti višedecenijski problem nedostatka školskog prostora u ovom dijelu Herceg Novog. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija već je formiralo međuresornu radnu grupu koja će pratiti realizaciju projekta.

3. Proširenje regionalne sanitarne deponije „Možura“ – 10 miliona eura

Zbog gotovo popunjenih kapaciteta, planirano je proširenje deponije „Možura“, koja ima regionalni značaj jer otpad odlažu opštine Ulcinj, Bar, Budva, Kotor i Tivat. Projekat uključuje izgradnju novih kada, sistema za prečišćavanje voda, selekciju otpada, prikupljanje deponijskog gasa i nabavku mehanizacije, čime će se obezbijediti dugoročno i ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom.

4. Uređenje Trga Golootočkih žrtava i izgradnja podzemne garaže – 14 miliona eura

Projekat predviđa potpuno uređenje trga u Podgorici, koji se nalazi između željezničke i autobuske stanice, kao i izgradnju podzemne garaže na dva nivoa. Planirano je popločavanje, ozelenjavanje, postavljanje mobilijara i integracija sa okolnim saobraćajnicama, čime će se ovaj prostor transformisati u moderno urbano čvorište.

5. Izgradnja nastavka Bulevara Save Kovačevića i spajanje sa ulicom Josipa Broza – osam miliona eura

Ova nova saobraćajnica, sa četiri trake, povezaće Stari Aerodrom sa Dračom i rasteretiti glavne gradske pravce. Projekat će doprinijeti boljoj povezanosti gradskih zona i razvoju poslovno-komercijalnih sadržaja u okolini željezničke i autobuske stanice.

6. Izgradnja saobraćajnice Tuzi – Milješ – Dinoša – četiri miliona eura

Sanacijom i proširenjem puta dužine 5 kilometara između ovih naselja značajno će se poboljšati bezbjednost i protočnost saobraćaja u opštini Tuzi. Projekat obuhvata izgradnju trotoara, modernizaciju rasvjete i postavljanje nove signalizacije.

7. Administrativni i državni data centar u okviru Central Business Districta – 300 miliona eura

Najveći planirani projekat odnosi se na izgradnju administrativnog kompleksa i državnog data centra u Podgorici. Cilj je objedinjavanje državne uprave na jednoj lokaciji i unapređenje digitalne infrastrukture u skladu sa međunarodnim standardima. Projekat će se realizovati kroz saradnju Crne Gore i Mađarske, a tokom 2026. godine planirana je izrada i revizija projektne dokumentacije.

8. Nabavka opreme za Upravu policije – 54,23 miliona eura

Ovim višegodišnjim projektom planirana je nabavka savremene opreme za policiju, uključujući dronove, biometrijske sisteme, radarske uređaje, video nadzor, opremu za detekciju dronova i modernu sigurnosnu infrastrukturu. Cilj je modernizacija rada organa bezbjednosti i efikasnije sprovođenje zakona.