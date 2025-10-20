Od ponoći će biti jeftinije sve vrste goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Eurosuper 98 pojeftiniće tri centa i koštaće 1,42 eura.

Takođe će tri centa pojeftiniti Eurosuper 95 i cijena za litar će biti 1,39 eura.

Litar eurodizela će koštati 1,31 euro, odnosno biće jeftiniji za tri centa.

Tri centa će biti jeftinije i lož ulje, koštaće 1,25 eura.

“Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata („Službeni list CG“ ,broj 23/21 i 10/25 ) naredni obračun će se obaviti 3.novembra, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 4.novembra”, navedeno je u saopštenju.