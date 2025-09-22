U Crnoj Gori će od ponoći benzin eurosuper 95 biti skuplji cent, dok će cijene ostalih goriva ostati nepromijenjene, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

I narednih 15 dana litar BMB 98 koštaće 1,47 eura, eurodizel 1,34 eura i lož ulja 1,28 eura.

“Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata („Službeni list CG“ ,broj 23/21 i 10/25 ) naredni obračun će se obaviti 6.okobra 2025.godine, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 07.oktobra 2025.godine”, zaključuju u saopštenju.