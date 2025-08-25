Sve vrste goriva će od ponoći pojeftiniti jedan do dva centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Eurosuper 95 i eurosuper 98 pojeftiniće po jedan cent, pa će se u narednih 15 dana prodavati po cijeni od 1,42 eura, odnosno 1,45 eura.

Cijena eurodizela biće niža dva centa i iznosiće 1,32 eura.

Lož ulje će takođe pojeftiniti dva cent na 1,26 eura.

Prema odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata naredni obračun će se obaviti 8.septembra, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 9. septembra 2025.godine.