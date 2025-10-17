Ukupna procijenjena vrijednost projekta (druge dionice od mateševa do Andirjevice) je 600 miliona eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Evropska unija (EU) će Crnoj Gori odobriti dodatnih 50 miliona eura za izgradnju dionice auto-puta Mateševo-Andrijevica, čime će ukupni doprinos EU ovom strateškom infrastrukturnom projektu dostići 150 miliona eura.

Novac će se obezbijediti kroz dopunu finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije (EK), u okviru višegodišnjeg akcionog plana za period 2024-2027, kojim se nastavlja razvoj transevropske saobraćajne mreže (TEN-T) na crnogorskoj ruti 4. Vlada je juče utvrdila Predlog osnove za zaključivanje dopune ovog sporazuma.

“U oktobru 2020. godine, EK je usvojila sveobuhvatan Ekonomski i investicioni plan (EIP) za Zapadni Balkan, čiji je cilj podsticanje dugoročnog ekonomskog oporavka regiona, podrška zelenoj i digitalnoj tranziciji, kao i podsticanje regionalne integracije i konvergencije s EU. Kako bi podržala implementaciju zrelih vodećih projekata u oblasti saobraćaja identifikovanih u EIP-u, EK će pomoći Crnoj Gori u daljem razvoju TEN-T saobraćajne mreže, posebno rute 4”, piše u Vladinom dokumentu.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta (druge dionice od mateševa do Andirjevice) je 600 miliona eura. U dokuemntu se navodi da predviđeno izdvajanje iz nacionalnog budžeta iznosi 250 miliona eura, dok je kreditno zaduženje kod vodeće međunarodne finansijske institucije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), procijenjeno na 200 miliona eura.

“EK je za ovaj projekat ranije odobrila sredstva kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir u iznosu od 7,5 miliona eura za pripremu studije izvodljivosti, njeno ažuriranje i pripremu idejnog projekta, dok je u julu 2024. godine u okviru (EIP) za Zapadni Balkan usvojila odluku o finansiranju granta od 100 miliona eura iz IPA III sredstava za podršku izgradnji dionice auto-puta Bar-Boljare, između Mateševa i Andrijevice. Cilj ove dopune je povećanje doprinosa EU za 50.000.000 eura kako bi se omogućilo sprovođenje kroz indirektno upravljanje. Krajnji rok za zaključivanje ugovora o doprinosu je tri godine od datuma zaključenja sporazuma o finansiranju budžetskih obaveza za 2024. godinu. Indikativni period implementacije je 72 mjeseca od zaključenja Ugovora o finansiranju budžeta za 2024. godinu”, navodi se u dokumentu.

Pojašnjeno je da je konačan datum za implementaciju finansijskog sporazuma je 12 godina nakon zaključenja ugovora o finansiranju budžeta za 2024. godinu.

Prema dokumentu, doprinos budžeta EU biće raspoređen u etapama tokom četvorogodišnjeg perioda. U 2024. godini planirano je izdvajanje od 1,5 miliona eura, dok će u 2025. godini EU obezbijediti 58,5 miliona eura. Za 2026. godinu predviđeno je 40 miliona eura, a u 2027. dodatnih 50 miliona eura.

“Ova akcija će se sprovoditi u indirektnom upravljanju, u saradnji sa EBRD-om. Implementacija akcije podrazumijeva, između ostalog, ugovaranje, informisanje i vidljivost, praćenje i izveštavanje o akcionim aktivnostima, kao i njihovu evaluaciju kad god je to relevantno, u skladu sa principom dobrog finansijskog upravljanja”, piše u dokumentu.

Kako se navodi, ovim će se stvoriti dodatni direktni prihodi za budžet Crne Gore, jer će se realizacijom dopune Sporazuma, pored unapređenja saobraćajne infrastrukture, angažovati domaće građevinske kompanije i građevinska operativa, kao i dobavljači opreme, materijala i domaća radna snaga.

“Takođe će se stvoriti uslovi za korištenje dodatnog značajnog iznosa bespovratnih sredstava iz budžeta EU i, kroz povećan nivo investicija u saobraćajnom sektoru, omogućiti jačanje konkurentnosti”, navodi se u dokumentu.

Vlada je ljetos sa EBRD-om potpisala sporazum o kreditu od 200 miliona za drugi dionicu.