Vlada je donijela rješenje o imenovanju Tarika Turkovića za državnog sekretara u Ministarstvu finansija

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, Vlada je:

1. donijela Rješenje o razrješenju Željka Burića, predstavnika Unije slobodnih sindikata Crne Gore, dužnosti člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore;

2. donijela Rješenje o imenovanju Srđana Veljovića, predstavnika Saveza sindikata Crne Gore, za člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore;

3. donijela Rješenje o prestanku mandata oficira za vezu – predstavnika Crne Gore u Centru za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi (SELEC-u) Zorana Radusinovića;

4. donijela Rješenje o obustavi postupka donošenja odluke po presudi Upravnog suda Crne Gore, U. br. 15161/23 od 27. 6. 2025. godine, zbog isteka mandata na koji je dr Gordana Radojević imenovana za direktoricu Uprave za statistiku;

5. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija Jelene Jovanović Nikolić;

6. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnice direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara – rukovoditeljki Sektora za uspostavljanje zaštite kulturnih dobara Lidije Marković;

7. donijela Rješenje o postavljenju Lidije Marković za pomoćnicu direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara – rukovoditeljku Sektora za uspostavljanje zaštite kulturnih dobara;

8. donijela Rješenje o postavljenju mr Marije Lubarde za pomoćnicu direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara – rukovoditeljku Sektora za sprovođenje mjera zaštite kulturnih dobara;

9. donijela Rješenje o imenovanju Mirjane Kojić za članicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte;

10. donijela Rješenje o imenovanju Tarika Turkovića za državnog sekretara u Ministarstvu finansija;

11. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnika direktora Uprave za statistiku – rukovodioca Sektora za koordinaciju statističkih izvora podataka mr Ernada Kolića;

12. donijela Rješenje o prestanku mandata savjetnika potpredsjednika Vlade za međunarodne odnose mr Adela Nurkovića;

13. donijela Rješenje o određivanju Ljubiše Pavićevića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu energetike i rudarstva;

14. donijela Rješenje o imenovanju predsjednika, članove i sekretara Međuresorske komisije za reviziju strateških dokumenata, zakonskih i podzakonskih akata kojima su uređena tanja od značaja za nacionalnu bezbjednost, kojom će rukovoditi Dragan Krapović, ministar odbrane;

15. donijela Rješenje o imenovanju Roberte Camaj za savjetnicu potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku.