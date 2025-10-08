Budžet Opštine Herceg Novi za 2025 godinu, koji je bio planiran na na iznos od 34.350.000, umanjen je za 1, 5 milion eura u odnosu na prvobitni budžetski plan, prenosi portal RTHN.

Izvor: Mediabiro

Prema riječima sekretarke za finansije Vesne Milović, iako je budžet smanjen, i dalje je najveći u odnosu na prethodne godine.

– Izmjene i dopune donose se kako bi budžet bio uravnotežen. Kod određenih prihoda je izvršeno usklađivanje sa procjenom ostvarenja do kraja godine. Usklađivanje je obavljeno i u dijelu rashoda zbog povećanja izdataka na različitim budžetskim pozicijama a u cilju realizacije nastalih obaveza. Najveća povećanja u odnosu na planska predviđanja odnose se na prihode po osnovu poreza na nepokretnosti koji je povećan na 1.300.000 eura ili 10,2 odsto, a realizovano je 10.271.148,39 eura. Prihodi po osnovu poreza na promet nepokretnosti povećani su za 800.000 eura ili 24,24 odsto,a ostvareni su 89, 46 odsto u odnosu na plan. Prihodi po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica povećani su za 100.000, 7,14 odsto u odnosu na planska predviđanja. Realizacija po ovom osnovu iznosi 1.153.314 odnosno 82,38 odsto u odnosu na plan budžeta – informisala je Milović.

Sa sjednice su povučeni predlozi odluka o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Herceg Novi, o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte i Informacija o stanju u Savinskoj dubravi.

Predsjednica Građanskog pokreta "Idemooo", Olivera Doklestić, koja je inicirala da se informacija o stanju u Savinskoj dubravi nađe na dnevnom redu, istakla je da je na kolegijumu dogovoreno da se formira radni tim koji će činiti predstavnici partija i stručnjaci koji će pripremiti izvještaj o Savinskoj dubravi.

Doklestić je kazala da će tražiti amandman kako bi se kroz budžet opredijelila sredstva za to područje.