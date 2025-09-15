Savjet Agencije za sprečavanje korupcije usvojio je danas jednoglasno predlog nacrta budžeta za 2026. godinu u iznosu od 2.988.530 eura. Prošle godine Savjet je usvojio budžet od 2.697.930 eura, a Vlada je odobrila 2.129.993,99 eura.

Izvor: Promo/ASK

Rukovodilac Biroa za finansije Zorica Ćupić navela je da je budžet projektovan u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije i pratećim dokumentima, uz zakonsku obavezu da ne iznosi manji od 2.804.000 eura. Ona je objasnila da je povećanje rashoda planirano za službena putovanja, edukativne aktivnosti i antikorupcijsku kampanju, ekspertsku podršku u oblastima lobiranja i finansiranja političkih subjekata, licence za softvere, unapređenje sajta i nabavku opreme, za naknade članovima Nacionalnog savjeta i mnoge druge oblasti, kako prenose Vijesti.

Vršilac dužnosti direktora Agencije Dušan Drakić kazao je da je budžet koji su predvidjeli "oko tri miliona eura", od čega 1,7 miliona odlazi na bruto zarade i obaveze za 98 zaposlenih predvidjenih sistematizacijon, iako Agencija trenutno radi sa polovinom kapaciteta.

Istakao je da su pojedine stavke, poput službenih vozila i ugovora o djelu, ostale na istom nivou, dok su sredstva povećana za konsultantske usluge i razvojne projekte, kako prenose Vijesti.

"Aplicirali smo za IPA konferenciju na kojoj treba da učestvuje 150 ljudi, a planiramo i da unaprijedimo sajt kako bi bio lakši za korišćenje funkcionerima, novinarima i građanima. Novina je i to što želimo da se imovinski izvještaji ubuduće podnose isključivo elektronski", rekao je Drakić.

Predlog budžeta usvojen je jednoglasno, sa svih pet glasova članova Savjeta, kojim predsjedava Pavle Ćupić.

Savjet je razmatrao i izvještaj o radu Agencije za period od 1. aprila do 30. juna 2025. godine.

Drakić je kazao da je kvartal obilježen nastavkom rješavanja zastarjelih predmeta u oblasti zaštite zviždača i upravnih postupaka. Prema njegovim riječima, cilj je da se svakog mjeseca riješi više predmeta nego što ih pristigne.

"Od početka godine završili smo predmete iz 2020, a ostali su nam iz 2021, 2022. i 2023. godine. Do sada je riješeno 407 predmeta, a ostaje nam još dosta posla", istakao je Drakić, kako prenose Vijesti.

On je precizirao da je u drugom kvartalu bilo 44 prijave zviždača i 41 upravni postupak, te da je u 21 izvještaju o imovini i prihodima utvrđeno nepravilnosti. Agencija je, dodao je, počela i dubinske kontrole, a data su i 52 mišljenja o sukobu interesa i riziku od korupcije.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori ima oko 5.000 javnih funkcionera, a najčešće nepravilnosti u izvještajima odnose se na tehničke propuste – pogrešnu kvadraturu stanova ili netačne podatke o prihodima. Novi zakon, kako je kazao, omogućava da se nepoklapanja do 1.000 eura isprave, dok se za veća pokreće upravni ili prekršajni postupak.

"Poseban problem su stara vozila koja se u registru i dalje vode na javne funkcionere, iako nijesu registrovana 20 godina. Ne bih volio da trošimo resurse na takve predmete, već da se odredi način kako ćemo ih tretirati", rekao je Drakić.