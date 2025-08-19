Tokom sastanka poseban fokus stavljen je na razvoj turizma i realizaciju infrastrukturnih projekata, uz razmatranje mogućnosti saradnje i u oblastima urbanog razvoja i javno-privatnih partnerstava.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović i predsjednik Skupštine opštine Budva Petar Odžić, sa saradnicima, upriličili su zvaničan prijem za Mohameda Alabara, osnivača kompanije Emaar Properties & Eagle Hills, jednog od najistaknutijih međunarodnih investitora u oblasti nekretnina i turizma. To je saopšteno iz kabineta predsjednika Opštine.

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović izrazio je zadovoljstvo povodom zvanične posjete Mohameda Alabara, naglašavajući da Budva, kao turistički centar koji nosi polovinu ukupnog turizma Crne Gore, predstavlja jedno od ključnih mjesta za investiranje na Mediteranu.

On je istakao da je ovo važna prilika za jačanje saradnje između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata, te da Budva vidi investicije kao šansu za unapređenje turističke ponude, kvalitetniji život građana i dodatnu vrijednost za posjetioce. Prema njegovim riječima, bez ozbiljnih međunarodnih partnerstava i ulaganja, Crna Gora ne može nastaviti svoj razvoj u turizmu na nivou koji je potreban da bi ostala konkurentna.

Jovanović je naglasio da je sastanak sa Alabarom prilika da se razmotre različite mogućnosti ulaganja na području Budve, te izrazio optimizam da će kroz zajedničku saradnju sa investitorima i državnim institucijama biti ostvareni projekti koji će doprinijeti razvoju grada. Na kraju je poručio da Budva sa optimizmom gleda na naredni period i da je spremna da prihvati i realizuje ozbiljne investicije, jer su upravo one preduslov daljeg prosperiteta i jačanja uloge Budve kao vodeće turističke destinacije.

Alabar se zahvalio na gostoprimstvu u Budvi, naglašavajući da današnji sastanak predstavlja tek prvi korak u procesu koji bi mogao da otvori široke mogućnosti saradnje. On je poručio da u narednom periodu vidi prostor da se zajedničkim snagama razmotre i realizuju projekti od obostranog značaja. Posebno je istakao uvjerenje da Budva i Crna Gora imaju potencijal da dodatno ojačaju svoju poziciju na međunarodnoj sceni, kroz spajanje lokalnih resursa i znanja sa globalnim iskustvom i kapitalom njegove kompanije.

Posebno je naglašeno da će uslov svih budućih investicija biti poštovanje najviših standarda očuvanja životne sredine i zaštite prirodnih resursa jer održivost mora ostati osnov razvoja Budve.

Sastanak je završen dogovorom da se u narednom periodu definišu konkretni projekti i modaliteti saradnje, a zajednički cilj obje strane jeste izgradnja produktivnog i dugoročnog partnerstva koje će doprinijeti razvoju Budve kao jedne od vodećih turističkih destinacija u regionu.