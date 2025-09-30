Upravni odbor Fonda za zaštitu depozita planira da intervjuiše svih pet kandidata koji su se prijavili na konkurs za izvršnog direktora, a konačna odluka o izboru novog rukovodioca Fonda očekuje se tokom ove radne sedmice.

Izvor: Unsplash

Za “Vijesti” je ovo kazao predsjednik Upravnog odbora Borko Božović ne precizirajući ko su prijavljeni kandidati.

Konkurs za direktora Fonda raspisan je na sajtu Zavoda za zapošljavanje 15. avgusta, na osnovu odluke Upravnog dobra od 21. jula ove godine. Prijave su mogle da se dostavljaju do 1. septembra. Za direktora Fonda može biti imenovano lice koje je državljanin Crne Gore, koje posjeduje opštu radnu sposobnost, ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog u finansijskom sektoru, kako prenose Vijesti.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti” na konkus su se prijavili aktuleni direktor Vojin Vlahović, savjetnik u kabinetu predsjednika Budve Mladen Bojanić i Asmir Pepić koji je savjetnik za logistiku načelnika Generalštaba, kao i Andrija Radunović i Vesko Ivanović koj idolaze iz bankarskog sektora.

U igri je nekoliko opcija o konačnom izboru direktora, a prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, do tog imena navodno može se doći i “trgovinom” funkcijama, odnosno principom - glasaj ti za mene u ovom slučaju, a ja ću za tebe u drugom. Konkretno, prema tom izvoru, u igri je opcija da dio članova Upravnog odbora podrži jednog kandidata, a da zauzvrat partija bliska tom kandidatu podrži postavljenja u drugoj instituciji.

Bojanić je “Vijestima” zvanično kazao da je bio pokušaj da se dvije prijave proglase nevažećim od strane sekretara FZD-a, ali da je Upravni odbor tražio da se dopuni dokumentacija što je on i učinio.

“Takođe, bio sam informisan od strane sekrtara FZD-a da nije planirano da Upravni odbor intervjuiše kandidate (da se upoznaju sa kandidatima, njihovim motivima kandidovanja, planovima razvoja FZD-a..), nakon čega sam pisao Upravnom odboru da razmisle o takvoj odluci jer vjerujem da je svima cilj da se izabere najbolji kandidat i da to teško može biti valjano ako Upravni odbor nije u prilici da upozna kandidate. Posebno bih istakao da je Upravni odbor u zakonskoj obavezi da vodi računa o ispunjenosti jednog od ključnih uslova za direktora iz člana 28 Zakona o zaštiti depozita, a to je da direktor mora imati najmanje pet godina radnog iskustva stečenog u finansijskom sektoru”, kazao je Bojanić, podsjećaju da je to definisano kroz izmjene zakona iz 2019. godine.

Božović nije direktno odgovorio na pitanje “Vijesti” da li je tačno da je sekretar FZD-a predložio da se ne razmatraju kandidature dva kandidata jer ne ispunjavaju uslove, odnosno, nijesu dostavili valjane odkaze o potrebnom radnom iskustvu.

On je rekao da je “novinarsko interesovanje potpuno opravdano, ali u komunikaciji moramo voditi računa o interesima svih kandidata i interesu Fonda u cjelini”.

“U tom smislu, po pitanju transparentnosti vodimo se zakonskim i drugim pravnim zahtjevima, a mimo toga odlučujemo u zavisnosti od procjene svih okolnosti, uključujući i potencijalne pravne i reputacione rizike koje bi svaka odluka mogla proizvesti za ovaj proces. Na primjer, naš stav je da Upravni odbor ne saopštava imena kandidata, iz nekih od gore pomenutih razloga, s tim da to ne sprečava nijednog kandidata da sam javno saopšti da se kandidovao, ako to želi. Pri tome, treba imati u vidu i specifičnu poziciju, ulogu i strukturu Upravnog odbora, koji je sačinjen od pet članova, koji nijesu zaposleni u Fondu. Uglavnom, treba imati još strpljenja za okončanje ovog procesa s obzirom na sve njegove aspekte, a javnost će imati sve dalje blagovremene informacije kako se za to budu stvarali opravdani i optimalni uslovi”, kazao je Božović.

U Upravnom odboru Fonda su trenutno Borko Božović (predsjednik Upravnog odbora i direktor Direkcije za finansijsku stabilnost i nadgledanje platnih sistema u CBCG) i članovi Nina Drakić (predsjednica PKCG), Ivana Joličić (šefica u Direkciji za regulativu Sektora za kontrolu u CBCG), Mihailo Pejović (načelnika Direkcije za izvršenje budžeta i računovodstvo u Ministarstvu finansija) i u ime UBCG je Darko Radunović (ministar finansija u Vladi premijera Duška Markovića).

Vojin Vlahović, nekadašnji savjetnik bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića, izabran je za direktora Fonda za zaštitu depozita (FZD) na jesen 2021. godine. Njegov prethodnik Predrag Marković je tu poziciju obavljao od 2010. godine, i nakon što je stekao zakonski uslov za penzionisanje, raspisan je konkurs za novog direktora 25. avgusta 2021. godine.