Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Na konkurs za direktora Fonda za zaštitu depozita (FZD) dostavljeno je pet prijava, a među prijavljenim kandidatima su aktuleni direktor Vojin Vlahović, savjetnik u kabinetu predsjednika Budve Mladen Bojanić i Asmir Pepić koji je savjetnik za logistiku načelnika Generalštaba, saznaju “Vijesti”.

Konkurs za direktora Fonda raspisan je na sajtu Zavoda za zapošljavanje 15. avgusta, na osnovu odluke Upravnog dobra od 21. jula ove godine. Prijave su mogle da se dostavljaju do 1. septembra. Za direktora Fonda može biti imenovano lice koje je državljanin Crne Gore, koje posjeduje opštu radnu sposobnost, ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog u finansijskom sektoru.

Na pitanje kada će biti sjednica Upravnog odbora na kojoj će se odlučiti o izboru direktora odgovoreno je da tu sjednicu još uvijek nije moguće zakazati.

“Iz razloga što uvjerenja od nadležnog ministarstva da kandidati nisu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora ili osuđivani za djelo koje ih čine nedostojnim za vršenje funkcije direktora Fonda još uvijek nisu pristigla. O svim relevantnim pitanjima vezano za realizaciju predmetnog konkursa javnost će biti blagovremeno obaviještena”, navodi se u odgovoru koji je potpisao Sekretar FZD-a Stevan Vukčević.

Iz FZD-a su “Vijestima” potvrdili da je na konkurs za direktora dostavljeno pet prijava, ali nijesu dostavili imena kandidata.

“Zbog postupka koji je u toku, u ovom trenutku ne možemo dostaviti imena kandidata za direktora Fonda.Trenutno, ni članovi Upravnog odbora, koji će birati direktora, ne raspolažu zvaničnom listom kandidata. Za to je potrebno da od nadležnog ministarstva pristignu pomenute informacije i nakon toga sačini izvještaj o prijavljenim kandidatima, na osnovu koga će članovi Upravnog odbora donositi odluku. Informisanje javnosti i transparentnost su jedan od više aspekata ovog procesa o kojima vodimo računa. Kao što sam naveo, javnost će biti blagovremeno obaviještena o svim relevantnim pitanjima vezanim za konkurs,kazao je Vukčević.

Fond javnost nije obavijestio o ovom konkursu, niti se o tome može naći bilo kakva informacija na sajtu Fonda.

Vojin Vlahović, nekadašnji savjetnik bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića, izabran je za direktora Fonda za zaštitu depozita (FZD) na jesen 2021. godine. Njegov prethodnik Predrag Marković je tu poziciju obavljao od 2010. godine, i nakon što je stekao zakonski uslov za penzionisanje, raspisan je konkurs za novog direktora 25. avgusta 2021. godine.

Javnost ni te godine zvanično nije obaviještena o personalnoj promjeni u Fondu.

Vlahović je bio ekonomski savjetnik Đukanovića u periodu od 2003. do 2010. godine, kada je Đukanović bio na poziciji predsjednika Vlade, te u periodu od 2015. do 2017. godine ekonomski savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore i Nacionalni koordinator za regionalne projekte. Vlada premijera Duška Markovića je izabrana krajem 2016. godine.

U biografiji Vlahovića piše da je u periodu od 2010. do 2015. godine obavljao dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Italiji, zatim je od 2018. do 2021. godine bio predsjednik Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Predsjednik Odbora direktora Aerodromi Crne Gore (ACG) bio je od 2015. do 2017. godine.

Mladen Bojanić koji je bio ministar kapitalnih investicija u Vladi premijera Zdravka Krivokapića, a sada je savjetnik gradonačelnika Budve Nikole Jovanovića. Bojanić je bio i kandidat za predsjednika države 2018. godine, kao i poslanik u parlamentu na listi građanskog pokreta URA.

U biografiji Admira Pepića piše da je završio Ekonomski fakultetu na Univerzitetu Crne Gore. Radio je, između ostalog, kao broker u Hipo Alpe Adria banci (sadašnja Adiko banka), zatim kao savjetnik potpredsjednika Vlade za regionalni razvoja Rafeta Husovića u periodu od maja 2013. do decembra 2017. godine, bio je član Komsije za tržište kapitala od decembra 2017. do decembra 2022. godine, te državni sekretar u Ministarstvu odbrane od jula 2022. do novembra 2023. godine. Od avgusta prošle godine je na poziciji savjetnika za logistiku načelnika Generalštaba Miodraga Vuksanovića.

Prema Zakonu o zaštiti depozita, Upravni odbor (UO) upravlja Fondom i imenuje direktora.

“UO ima pet članova. Članove UO imenuje predsjednik Crne Gore, s tim što jednog člana imenuje na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove finansija (Ministarstvo finansija), jednog na predlog Centralne banke (CBCG), jednog na predlog Udruženja banaka Crne Gore (UBCG), jednog na predlog Privredne komore Crne Gore (PKCG) i jednog na predlog predsjednika Crne Gore. Član UO imenuje se na period od četiri godine i može biti imenovan dva puta”, definisano je zakonom.

U Upravnom odboru Fonda su trenutno Borko Božović (predsjednik Upravnog odbora i direktor Direkcije za finansijsku stabilnost i nadgledanje platnih sistema u CBCG) i članovi Nina Drakić (predsjednica PKCG), Ivana Joličić (šeficu u Direkciji za regulativu Sektora za kontrolu u CBCG), Mihailo Pejović (načelnika Direkcije za izvršenje budžeta i računovodstvo u Ministarstvu finansija) i u ime UBCG je Darko Radunović (ministar finansija u Vladi premijera Duška Markovića).