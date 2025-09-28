Benefit za građane, ističe ministar finansija, je sigurno ulaganje u državu, ali i ostvarivanje veće dobiti nego što klijenti dobijaju prilikom oročenja novca u bankama, koji je, ocjenjuje, simboličan.

Prve obveznice za građane biće emitovane u oktobru, saopštio je za Radio Crne Gore ministar finansija Novica Vuković. Vrijednost će biti 50 miliona eura, a građani će, naglasio je, ostvariti veću dobit nego u bankama prilikom oročenja. Partneri Vladi u ovom poslu biće šest banaka, a postupak trgovine, istakao je, biće jednostavan i bez naknada, jer će ih finansirati resorno ministarstvo. Ovom emisijom Crna Gora će se pridružiti zemljama regiona gdje država koristi obveznice kao efikasan model za mobilizaciju ušteđevine građana.

“Umjesto zaduživanja na međunarodnom tržištu, Vlada je odlučila da se zaduži na domaćem i to kroz emisiju obveznica za građane. Ponudiće hartije od vrijednosti od 50 miliona eura. U oktobru mjesecu se može očekivati emisija”, kazao je Vuković.

On podsjeća da se na projektu emisije obveznica za građane radilo tokom 2025. godine. I prvi put će se, ističe, ovakav proizvod naći na crnogorskom tržištu, prenosi RTCG.

“Kod komercijalnih banaka u ovom trenutku nalazi se blizu tri milijarde depozita. Banke su visoko likvidne. Apsolutno se ne ugrožava koeficijent likvidnosti, bilo strukturni ili dnevni. Dolazimo do činjenice da višak likvidnih sredstava, građani Crne Gore imaju opciju da ulože u državu. Vjerujem da je to najbolje”, rekao je Vuković.

“A gdje će biti mnogo povoljnija kamatna stopa za građane, a za državu takođe povoljnija u odnosu na onu cijenu koju nudi inostrano tržište”, dodao je.

Prva emisija obveznica realizovaće se preko banaka. Država je kao partnere u projektu izabrala šest – NLB, ERSTE, CKB, Prvu, Hipotekarnu i Universal Capital. Proces će, tvrdi Vuković, biti jednostavan, a Ministarstvo finansija platiće sve naknade za građane.

“Pođete do komercijalne banke, od šest banaka koje su partneri u ovom postupku, na svoj račun uplatite iznos ili ako se on već tu nalazi, ta sredstva dalje banka transferiše ka državi, a vi dobijete potvrdu da ste vlasnik hartija države Crne Gore”, objašnjava Vuković.

Pojasnio je zašto emisija obveznica neće biti realizovana preko Berze.

“Montenegro berza nije baš ponudila uslove kakve smo dobili od komercijalnih banaka”, kazao je ministar.

Naveo je Vuković da će kamate biti definisane početkom oktobra, kao i detalji o roku dospijeća na godinu i po ili dvije, a isplata takozvanih kupona biće polugodišnja. Inače, emisija takozvanih retail obveznica postala je praksa u državama regiona, piše RTCG.

Hrvatska emituje narodnu obveznicu sa rokom dospijeća od dvije godine i godišnji kupon od preko tri odsto.

Nudi ih i Slovenija na tri godine sa prinosom od 3,40 odsto, ali i Sjeverna Makedonija razvojnu obveznicu sa rokom dospijeća na 24 mjeseca.

Srbija plasira štedne obveznice, uglavnom u dinarima.|