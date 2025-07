Vuković je ranije danas na sjednici Odbora za ekonomiju, kazao da nikada nije imao pritiske kao pri bavljenju ovom temom, i to sa svih strana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rasprava o Zakonu o igrama na sreću završena je Skupštini a poslanici će glasati naknadno. Ovim zakonom se uvode novine poput ukidanja koncesija i prelazak na izdavanje saglasnosti priređivačima, povećanja većine naknada za 50 odsto, ograničavanja reklamiranja i uvođenja registracija igrača.

Iz Ministarstva finansija očekuju da će ovaj zakon povećati državne prihode i omogućiti veću kontrolu nad sektorom, dok priređivači vjeruju da im se uvode velika ograničenja, naknade i ograničenja.

Ministar finansija Novica Vuković je naglasio da Zakon o igrama na sreću počiva na četiri modela za bolju pravnu uređenost – prelazak sa koncesija na odobrenja priređivačima, drugi koji se tiče zaštite maloljetnika, sprečavanja pranja novca i četvrti koji se tiče naknada.

Vuković je ranije danas na sjednici Odbora za ekonomiju, kazao da nikada nije imao pritiske kao pri bavljenju ovom temom, i to sa svih strana.

Istakao je da bi se primjenom postojećeg modela nastavio rad priređivača bez dovoljnog nadzora pa vjeruju da će se na ovaj način smanjiti i smanjiti siva ekonomija.

Iz poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista su ponovili tezu koja se mogla čuti na sjednici Odbora za ekonomiju, odnosno da priređivači štite svoje interese i žele izbjegavanje troškova, dok Vlada želi veće prihode - pri čemu niko ne vodi računa o onima koji kockaju a posebno maloljetnicima. Oni su kazali da u Crnoj Gori postoji ogroman procenat kockara.

Poslanik Građanskog pokreta URA Zoran Mikić je dodao da se ovim zakonom posredno mogu izazvati posljedice po budžet i manji prihodi, te da žele da se najmanje deset odsto od ovih prihoda pomogne intstitucijama koje liječe one koji su zavisni od kockanja, kao i juniorskim sportskim klubovima. On je naveo da će za to predati amandman.

Poslanik Demokatske narodne partije Milan Knežević je naglasio da država ne smije da izmijeni tržište i tako stvori monopol, koji će iskoristiti kroz novoformiranu državnu lutriju. Dodao je da je lično za zatvaranje kladionica, ali ako se moraju dobijati prihodi - mora se sektor urediti tako da nema favoritizovanja i da svi imaju iste uslove.

On je pozvao da se posebna pažnja i kontrola obrati na nelegalno klađenje.

Poslanički klub Socijalističke narodne partije je najavio podršku ovom zakonu.

Iz Pokreta Evropa sad su naveli da će ovim mjerama transparentniji procesi, efikasnije praćenje toka novca i ponašanja birača, operatora uz veću fiskalnu kontrolu i prihode za državnu kasu.

Demokrate su saopštile da se u ovom sektoru decenijama nije igralo po pravilima, te da godinama raste broj patoloških kockara pa su najavili podršku i amandmanima, koji se tiču oglašavanja kockanja.