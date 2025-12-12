Aleksandra Bursać išla na hitan carski rez: Stevan podijelio detalje porođaja, otkrio kako se osjeća pjevačica

Aleksandra Bursać rodila je Kasiju, a sada se oglasio njen suprug Stevan Sekulić.

Pjevačica Aleksandra Bursać porodila se prije dva dana i na svet donela ćerku Kasiju. Aleksandrin muž, Stevan Sekulić, oglasio se sada i otkrio kako se pjevačica osjeća nakon porođaja koji je bio carskim rezom.

Pogledajte fotografije Stevana i Aleksandre:

Stevan je rekao da se Aleksandra uplašila kada su joj ljekari rekli da mora na hitan carski rez, ali da je porođaj protekao savršeno te da su ona i beba odlično.

"Porođaj je prošao savršeno, obzirom da je bilo iznenada. Bio je hitan carski rez jer je beba bila visoka. Ona i bebica su super, obišao sam ih maloprije", rekao je Stevan i dodao:

"Ona se ozbiljno uplašila, bilo mi je čudno jer je nikada nisam vidio do sada uplašenu. Kada je operisala bubrege ja sam bio taj koji se plašio više od nje. Međutim, kada su joj rekli da mora na carski rez, proradio joj je taj majčinski strah da li će sve biti u redu i vidio sam strah. Kada se probudila, onako bunovna, prvo pitanje je bilo kako je beba i kakva je."

"Pijem tri dana"

Stevan je organizovao slavlje za porodicu, ali kako kaže, u ponedeljak planira i veliko veselje.

"Prvi dio veselja je bio za familiju i bilo je prelijepo, slavili smo, a u ponedeljak pravimo veće slavlje, samo da tata preživi jer tri dana pijemo već. Bebina soba je spremna, malo smo bili knap, ali sve je riješeno", rekao je ponosni tata.

Pogledajte još fotografija Aleksandre i Stevana:

