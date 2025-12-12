Kralj Čarls podijelio je vijesti o svom zdravstvenom stanju i borbi sa rakom.

Kralj Čarls podijelio je sa javnošću "dobre vijesti" o svojoj borbi sa rakom, otkrivši u ličnoj poruci da će mu se liječenje smanjiti u narednoj godini zahvaljujući ranoj dijagnozi i "efikasnoj intervenciji". Vijest je objavljena u okviru kampanje "Stand Up To Cancer.

U snimljenoj video-poruci emitovanoj na Kanalu 4, kralj je izjavio:

"Ova prekretnica je i lični blagoslov i svjedočanstvo izvanrednog napretka postignutog u nezi oboljelih od raka".

Ovo je najznačajnija novost o njegovom zdravlju od kada je u februaru 2024. objavljena dijagnoza. Iako vrsta raka nije otkrivena, praćenje i liječenje se nastavljaju, a iz Bakingemske palate saopšteno je da je kralj "izuzetno dobro reagovao na terapiju". Navodi se da je oporavak ušao u toliko pozitivnu fazu da će lekari njegovo liječenje prebaciti "u fazu predostrožnosti", što znači da će se tretmani znatno prorediti. Ipak, ne navodi se da je 77-godišnji monarh u remisiji ili da je "izliječen", prenosi Index.

"Danas mogu da podijelim dobre vijesti, zahvaljujući ranoj dijagnozi, efikasnoj intervenciji i pridržavanju savjeta ljekara, moj raspored liječenja raka može biti smanjen u novoj godini", rekao je.

Važnost ranog otkrivanja

Video-poruka, snimljena prije dvije nedelje u Klarens Hausu, emitovana je tokom humanitarne emisije "Stand Up To Cancer", projekta sprovedenog u saradnji sa organizacijom Cancer Research UK.

Kampanja podstiče građane na redovne preglede, a kraljeva poruka istakla je ključnu ulogu ranog otkrivanja:

"Rana dijagnoza jednostavno spasava živote".

"Iz ličnog iskustva znam da dijagnoza raka može biti poražavajuća. Ali isto tako znam da rano otkrivanje može potpuno promeniti tok liječenja, dajući medicinskim timovima neprocenjivo vrijeme. Vaš život, ili život nekoga koga volite, može zavisiti od toga", dodao je.

Apel milionima Britanaca

Emisija "Stand Up To Cancer" posebno se obratila procijenjenim devet miliona ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu koji kasne sa nacionalnim programima skrininga, prema podacima organizacije Cancer Research UK.

Kralj je rekao da ga "duboko brine" to što devet miliona ljudi predstavlja devet miliona propuštenih prilika za rano otkrivanje raka i pozvao građane da provjere da li su podobni za testiranje.

"Statistika govori vrlo jasno. Na primjer: kada se rak debelog creva otkrije u najranijoj fazi, oko devet od deset ljudi preživi najmanje pet godina. Kada se dijagnostikuje kasno, taj broj pada na samo jednog od deset", objasnio je.

Kraljevski izvori naglasili su da se pominjanje raka debelog crijeva ne odnosi na njegovo zdravstveno stanje, dok je rak prostate ranije isključen.

Nastavio rad uprkos bolesti

Tokom borbe sa bolešću, kralj Čarls nije želio da ga bolest definiše. Nastavio je da radi, uključujući putovanja i državne posjete.

U svom obraćanju zahvalio je i "zajednici nege" - specijalistima, medicinskim sestrama, istraživačima i volonterima "koji neumorno rade na spasavanju i unapređenju života".