Ovim putem pozivam nadležno Specijalno državno tužilaštvo da se što hitnije pozabavi ovim slučajem i utvrdi postojanje elemenata krivičnog djela zloupotreba službenog položanja ili nekog drugog

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik SD-a Nikola Zirojević ocijenio je da je ponašanje Ministarstva pomorstva i menadžmenta Crnogorske plovidbe, prilikom kojeg su, kako kaže, slagali i obmanuli predstavnike EOS grupe iz Turske, skandalozno i ozbiljno narušava međunarodni ugled Crne Gore.

“Pored toga što kod naših partnera i prijatelja kreira negativnu sliku o Crnoj Gori, ovakvo ponašanje, imajući u vidu da su brodovi na kraju, umjesto EOS grupi prodati Danskoj kompaniji K/S Navision Group za skoro 3 miliona eura manje, otvara sumnje u korupciju i namjerno nanošenje štete državi, prenosi CdM.

Ovim putem pozivam nadležno Specijalno državno tužilaštvo da se što hitnije pozabavi ovim slučajem i utvrdi postojanje elemenata krivičnog djela zloupotreba službenog položanja ili nekog drugog. Istovremeno, ministra Filipa Radulovića i menadžment Crnogorske plovidbe pozivam da podnesu neopozive ostavke, jer nakon ovakve bruke na tim pozicijama više ne mogu ostati”, naveo je Zirojević u saopštenju.