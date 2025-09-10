Od Privrednog suda komisija očekuje da ubrza postupak i namiri potraživanja povjerilaca sa što većom vrijednošću imovine i umanji troškove.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Skupštinska Komisija za kontrolu i praćenje privatizacije zatražila je od Specijalnog državnog tužilaštva informaciju o mogućim zloupotrebama u privatizaciji i stečaju Privrednog društva Rudnici Boksita A.D. Nikšić.

Rudnik boksita je kupila firma ruskog tajkuna Olega Deripaske 2005. godine za oko deset miliona eura, a stečaj je uveden 2013. godine na zahtjev CKB zbog duga od 1,59 miliona. U stečaju je prijavljeno 138 miliona eura potraživanja. Dvije godine kasnije Rudnik je prodat kompaniji nikšićkog biznismena Veselina Pejovića, Uniprom metali, za 5,39 miliona eura, piše portal RTCG.

Komisija za kontrolu i praćenje privatizacije traži od Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) dostavljanje informacije o svim predmetima radi ispitivanja eventualnih nezakonitosti u poslovanju nikšićkih Rudnika boksita u stečaju, prije i nakon otvaranja stečaja u svim fazama, kao i preduzetim mjerama i radnjama radi otkrivanja eventualnih krivičnih djela i procesuiranja počinilaca.

Od Privrednog suda zatražiće da preduzme neophodne mjere kako bi se stečajni postupak okončao što je efikasnije moguće, saopštio je predsjednik komisije Uglješa Urošević (PES).

- Da se stečajni postupak nad privrednim društvom Rudnici Boksita A.D. Nikšić sprovede na način koji će omogućiti ostvarivanje najveće moguće vrijednosti imovine stečajnog dužnika i najvećeg mogućeg stepena namirenja povjerilaca na najefikasniji način u što kraćem vremenu i uz najniže troškove - kazao je Urošević.

Komisija je već raspravljala o ovoj privatizaciji, i to u dva navrata, kada su se čuli navodi o brojnim nezakonitostima u postupku privatizacije i nestajanju preduzeća koje je imalo potencijal da se razvija.

Rudnik je, kako je ranije naveo Urošević, nekada zapošljavao i preko 2.000 radnika, a zaključno sa 2005. godinom proizvedeno je 23,2 miliona tona boksita i 43.000 kubika jalovine. Danas bi, kako je pojasnio Urošević, tržišna vrijednost te proizvodnje premašivala 624 miliona eura.

Ranije je saopšteno da se bivšim radnicima još duguje 2,5 miliona, od čega su doprinosi 429.000 eura. Jedan dio će se namiriti preko Fonda rada, a očekuje da će ostatak biti izmiren od prodaje preostale imovine.

Nesporne su zloupotrebe ugovora o zajmu, izbjegavanje poreza i indicije o pranju novca, te se od Privrednog suda traži primjena načela hitnosti u predmetu, poručuju iz komisije.

- Od sve te imovine nije ostalo ni da se izmire osnovne stvari poput dostavljenih neto zarada zaposlenih radnika. Oni dakle, još potražuju, a imovina im je prodata - kazao je pred komisijom stručni konsultant dr Zdravko Tomić.

Poslanik BS Mirsad Nurković pitao je za šta je otišao novac stečajne mase nakon prodaje i koji su to bili prioriteti većeg reda u odnosu na radnike.

Sporna je niska vrijednost imovine u tom postupku, rekao je Tomić.

- Što je stečajna uprava dobila, to je raspoređeno, ali se vjerovatno moglo dobiti mnogo više - kazao je on.

Stečajni postupak u rudnicima Boksita pokrenut je 2013. godine.

Pejović je prije Rudnika boksita kupio imovinu Kombinata aluminijuma. Nju je platio 25,7 miliona eura, ali od KAP-a nije imao profita.