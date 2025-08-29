Monteput je u četvrtak objavio da je napravljen uži izbor za izvođača ove dionice auto-puta Bar – Boljare, procijenjene vrijednosti oko 600 miliona eura.

Na drugoj dionici auto-puta Bar–Boljare, od Mateševa do Andrijevice, čak 50 odsto trase otpada na mostove i tunele – od ukupno 22 kilometra puta, 3,9 km su tuneli, 7,1 km mostovi, dok će svega 11 kilometara biti otvorena trasa.

Gradnja druge dionice auto-puta Bar–Boljare, od Mateševa do Andrijevice, donijeće impozantne inženjerske poduhvate, jer će polovina cijele trase biti izvedena kroz zahtjevne infrastrukturne objekte – mostove i tunele, piše portal Investitor.me.

Prema projektnoj dokumentaciji, od ukupno 22 kilometra puta:

3,9 kilometara otpada na tunele (17,7%),

7,1 kilometar na mostove (32,3%),

preostalih 11 kilometara (50%) biti otvorena trasa.

Ovakav odnos jasno pokazuje koliko je zahtjevan teren na kojem se dionica gradi, a posebno izazovna biće mjesta gdje se mostovi i tuneli gotovo smjenjuju, što podsjeća na najkompleksnije auto-puteve u regionu, prenosi Investitor.

Stručnjaci ističu da će ovakav građevinski poduhvat zahtijevati značajna ulaganja i preciznu realizaciju, dok se u javnosti otvara i pitanje rokova, s obzirom na složenost konstrukcija.