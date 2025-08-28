“U ovoj fazi tenderskog postupka ponuđači su u obavezi dostaviti tehničku i finansijsku dokumentaciju. Otvaranje tehničkog dijela planirano je za 2. oktobar 2025. godine, kada će se pristupiti evaluaciji pristiglih ponuda”, zaključuju u saopštenju.

Od deset kompanija koje su učestvovale u tenderskom postupku za izbor projektanta i izvođača radova druge dionice auto-puta Bar-Boljare, Mateševo-Andrijevica, njih pet je pozvano da ponude dostavi u završnoj fazi postupka, saopšteno je iz Monteputa.

Kako su kazali iz te kompanije, nakon evaluacije pristiglih inicijalnih ponuda, Monteput d.o.o. je 28. avgusta raspisao tender za izbor kompanije koja će biti angažovana za projektovanje i izvođenje radova druge dionice auto-puta Bar-Boljare, Mateševo-Andrijevica, piše CdM.

“Shodno procedurama Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), te postavljenim kriterijumima i uslovima tendera, nakon detaljnog pregleda dokumentacije dostavljene od strane deset kompanija i konzorcijuma, u drugu fazu tenderskog postupka pozvano je njih pet”, navodi se u saopštenju.

Radi se o sljedećim kompanijama/konzorcijumima:

-Cengiz-Azvirt

-China Communications Construction Company

-Powerchina-Stecol

-Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation – Shandong Luqiao Group

-Ballast Nedam – Rec – Onur

“U ovoj fazi tenderskog postupka ponuđači su u obavezi dostaviti tehničku i finansijsku dokumentaciju. Otvaranje tehničkog dijela planirano je za 2. oktobar 2025. godine, kada će se pristupiti evaluaciji pristiglih ponuda”, zaključuju u saopštenju.