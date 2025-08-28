Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 13,1 odsto, što je niže u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 14,1 odsto.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar–jul 2025. godine iznosila je 2,82 milijarde eura, prema preliminarnim podacima Uprave za statistiku MONSTAT. To predstavlja rast od 5,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Vrijednost izvoza robe u ovom periodu bila je 327,3 miliona eura, dok je uvoz dostigao 2,49 milijardi eura. U poređenju sa prvih sedam mjeseci 2024. godine, izvoz je zabilježio blagi pad od 0,9 odsto, dok je uvoz povećan za 6,5 odsto, prenosi CdM

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 13,1 odsto, što je niže u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 14,1 odsto.

“Prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK), u izvozu su najviše bila zastupljena mineralna goriva i maziva, u vrijednosti od 85,3 miliona eura, od čega se 67,2 miliona odnosi na električnu energiju. S druge strane, u strukturi uvoza dominirali su mašine i transportni uređaji, čija je ukupna vrijednost iznosila 613,7 miliona eura, od čega gotovo 247 miliona otpada na drumska vozila”, kazali su iz MONSTAT-a.

Kada je riječ o partnerima, Crna Gora je najviše izvozila u Srbiju (86,7 miliona eura), Bosnu i Hercegovinu (29,3 miliona eura) i Švajcarsku (26,2 miliona eura). Najznačajniji partneri u uvozu bili su Srbija (432,1 milion eura), Kina (308,3 miliona eura) i Njemačka (248,4 miliona eura).

Najveći obim spoljnotrgovinske razmjene ostvaren je sa zemljama CEFTA-e i Evropske unije, piše CdM.