Članovima Vlade Crne Gore danas je na telefonskoj sjednici uspjelo da za nešto više od sat vremena pročitaju, "rasprave" i usvoje četiri tačke dnevnog reda, od kojih samo materijali za Predlog Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana (PUP) Glavnog grada Podgorice i Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja imaju ukupno 1.067 stranica, saznaju "Vijesti".

Pored ove dvije tačke, na telefonskoj sjednici Vlade, većinom glasova, usvojeni su i Predlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta za kompleks pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi i Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu sprovođenja carinskog postupka za robu koja se koristi za snabdijevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju, vrsti robe i količinskim ograničenjima.

Materijali su članovima Vlade dostavljeni oko 16, a većina članova Vlade usvojila je tačke nešto poslije 17 časova.

Prema informacijama "Vijesti", 12 članova Vlade nije glasalo.

U Predlogu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice nalaze se projekat Velje brdo, prostor oko kasarne "Morača" i prostor Sadine u blizini naselja Tološi.

Na Veljem brdu u okviru novog naselja planiran je i vjerski objekat površine 1.527 kvadrata, na državnom zemljištu površine 15.270 kvadrata.

Na Sadinama, na sadašnjem prostoru "Plantaža", predviđa se buduće stambeno naselje i u njemu vjerski objekat koji se do sa nije nalazio u planskim dokumentima.