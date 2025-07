Raspored predškolskih ustanova u gradovima Crne Gore je takav da bi usvajanje ovog amandmana moglo zapravo onemogućiti rad mnogim privrednim subjektima ili poslovnim jedinicama tih privrednih subjekata, i voditi direktno u gubitak nekoliko stotina radnih mjesta

Sindikat zaposlenih u industriji igara na sreću u Crnoj Gori pozdravlja namjeru Vlade da unaprijedi zakonodavni okvir ove djelatnosti i time doprinese boljem uređenju tržišta. Ipak, u svijetlu najavljenih zakonskih ograničenja, mi kao zaposleni u industriji igara na sreću u Crnoj Gori suočavamo se sa velikim izazovima koji direktno utiču na našu ekonomsku stabilnost i budućnost. Stoga, Sindikat zaposlenih u ovoj industriji izražava duboku zabrinutost zbog predloženih izmjena Zakona o igrama na sreću, a posebno zbog amandmana koji bi mogao značajno ograničiti poslovanje i ugroziti radna mjesta.



Vjerujući u najbolje namjere poslanika Seida Hadžića i Tonćija Janovića kada su podnijeli amandman kojim se predlaže da objekti za priređivanje lutrijskih i posebnih igara na sreću budu udaljeni najmanje 150 metara od predškolskih ustanova, ne možemo da ne primijetimo da 3,500 zaposlenih u ovoj industriji i njihova egzistencija uopšte nijesu uzeti u razmatranje. Ova izmjena, iako naizgled usmjerena ka zaštiti mladih (što je upitno imajući u vidu uzrast u predškolskim ustanovama), može imati katastrofalne posljedice po industriju igara na sreću i nas zaposlene. Naime, raspored predškolskih ustanova u gradovima Crne Gore je takav da bi usvajanje ovog amandmana moglo zapravo onemogućiti rad mnogim privrednim subjektima ili poslovnim jedinicama tih privrednih subjekata, i voditi direktno u gubitak nekoliko stotina radnih mjesta, što podnosioci amandmana uopšte uzeli u obzir.



Trenutna procjena Sindikata je da će doći do gašenja 30% radnih mjesta u ovoj industriji.



Iz prethodno navedenog, lako je zaključiti da se radi o normi koja nije rezultat prethodne sveobuhvatne analize ni u ekonomskom, ni u društvenom smislu, niti je sagledana, što je najgore, u kontekstu njenih stvarnih dometa u zaštiti javnog interesa zbog kojih je i predložena. Sindikat zaposlenih traži da se ova norma povuče iz dalje procedure, te da se otvori prostor za istinski dijalog između predlagača, Ministarstva finansija, Ministarstva rada i socijalnog staranja, priređivača i predstavnika radnika.

Posebno upozoravamo da ova mjera dovodi u pitanje Ustavom zagarantovana prava na rad i na socijalnu sigurnost. Podsjećamo donosioce odluka da iza svakog radnog mjesta stoji radnica ili radnik, porodica, životna egzistencija i doprinos državnom budžetu kroz poreze i doprinose.



Takođe, ne smije se zanemariti ni širi ekonomski lanac koji zavisi od ove industrije, uključujući zakupodavce, dobavljače i druge povezane djelatnosti. U mnogim lokalnim zajednicama upravo su poslovnice priređivača jedini pouzdani i dugogodišnji zakupci, koji svojim prisustvom osiguravaju stabilan prihod velikom broju privatnih lica i malih preduzeća, a to se nikako ne smije zanemariti bez obzira na subjektivni negativan odnos predlagača ovih amandmana prema industriji igara na sreću.

Ne možemo i da ne primjetimo da je omogućeno kompanijama da priređuju igre na sreću sa samo jednim zaposlenim a da je vid priređivanja koji uz to generiše značajan broj radnih mjesta manje prihvatljiv za donosioce odluka. Zaključak je da se ipak na kraju dana više vodi računa o interesima velikog biznisa nego o interesima radnika.



Uvaženi predstavnici nadležnih institucija, ovdje nije riječ samo o pravnom aktu, već o pitanju elementarne socijalne pravde.

Sindikat zaposlenih će zato, u slučaju ignorisanja ovih apela, iskoristiti sva raspoloživa demokratska i institucionalna sredstva za zaštitu prava radnika, uključujući i obraćanje Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, kao i organizaciju javnih protesta ispred Skupštine Crne Gore, na kojima će učešće uzeti zaposleni u ovoj industriji.

Vjerujemo da će poslanici u Skupštini Crne Gore, a posebno kreatori ovog amandmana, gospoda Hadžić i Janović, kao i resorni ministar Vuković, prepoznati ozbiljnost situacije i hitnost potrebe da se glas radnika čuje i uvaži. Donošenje zakona bez uvažavanja posljedica po ljude koji od svog rada žive i hrane porodice ne može se smatrati odgovornim upravljanjem, a zakonsko rješenje koje vodi ka tome, dobrim i održivim.

Zaposleni u industriji igara na sreću nijesu statistika, oni su građani Crne Gore, poreski obveznici, potrošači i roditelji. Njihova egzistencija ne smije biti kolateralna šteta političkih poruka koje nisu potkrijepljene analizom stvarnog efekta.

Pozivamo sve nadležne i odgovorne da se hitno zaustavi usvajanje ovakvih rješenja i da se pokrene sveobuhvatan dijalog. Vjerujemo da Crna Gora može istovremeno štititi javni interes ove industrije ali i dostojanstvo svojih radnika.



Sindikat zaposlenih u industriji igara na sreću u Crnoj Gori