Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) odlučio je da pokrene tenderski postupak za nabavku dva baterijska postrojenja (BESS) za skladištenje električne energije.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Iz kompanije su objasnili da će svako postrojenje imati snagu 30 megavata (MW) i kapacitet 120 megavat-sati (MWh), što ukupno iznosi 240 MWh kapaciteta za skladištenje, prenosi Dan.

"Ova odluka predstavlja jedan od najvažnijih koraka u novijoj istoriji EPCG i važnu prekretnicu u modernizaciji elektroenergetskog sistema Crne Gore", saopštili su iz EPCG, piše Dan.

Oni su dodali da će se nabavkom tih sistema stvoriti bolji uslovi za stabilno snabdijevanje električnom energijom, efikasnije upravljanje mrežom i bržu integraciju obnovljivih izvora energije poput sunca i vjetra.

"EPCG je, u proteklim godinama, aktivno radila na projektima koji podrazumijevaju proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Time se kompanija priprema za prelazak na savremeniji i održiviji energetski miks, u skladu sa evropskim i globalnim trendovima", naveli su iz elektroenergetske kompanije.

Baterijski sistemi za skladištenje električne energije predstavljaju, kako je objašnjeno, ključnu tehnologiju u tom procesu. Ti sistemi omogućavaju da se višak energije, koji se proizvodi kada je potrošnja niska ili su cijene struje niže, sačuva i iskoristi kasnije, kada je potrošnja veća i cijene više.

"To znači da EPCG može ostvariti finansijske uštede, dodatne prihode i bolju kontrolu nad svojim proizvodnim kapacitetima", navodi se u saopštenju, prenosi Dan.

BESS sistemi pomažu u izbjegavanju skupog uvoza električne energije tokom vršnih opterećenja i omogućavaju efikasnije upravljanje postojećim elektranama, zbog čega su važni za sigurnost snabdijevanja i ekonomičnost sistema.

"Jedna od najvećih prednosti tih sistema je što mogu brzo da reaguju u slučaju iznenadnih promjena u mreži, bilo da se pojavi višak ili da dođe do povećane potrošnje. To doprinosi stabilnosti i pouzdanosti cijelog elektroenergetskog sistema", saopštili su iz EPCG.

Oni su podsjetili da Crna Gora ima veliki potencijal za proizvodnju struje iz sunca i vjetra, ali da su ti izvori nestalni, jer zavise od vremenskih uslova.

"Baterijska postrojenja rješavaju taj problem, jer omogućavaju čuvanje i upotrebu energije u pravom trenutku. Tako se olakšava i ubrzava priključenje novih solarnih i vjetroelektrana, a sistem ostaje stabilan", kazali su iz EPCG, prenosi Dan.

Pored toga, ti sistemi služe kao dodatna rezerva u slučaju kvarova ili prekida, čime se povećava sigurnost snabdijevanja za domaćinstva i privredu.

" Manja zavisnost od uvoza struje znači i veću energetsku nezavisnost Crne Gore", poručili su iz kompanije.

U EPCG smatraju da će takvi sistemi, uporedo sa sve većim otvaranjem i digitalizacijom energetskog tržišta u Evropi, biti osnova za pametne mreže, modernizaciju tržišta električne energije i nove usluge koje povećavaju efikasnost sistema.

"EPCG ovim projektom jača svoju poziciju lidera u regionu i priprema se za izazove budućnosti", navodi se u saopštenju, piše Dan.

Oni su dodali da EPCG, pokretanjem tendera, pokazuje posvećenost održivom razvoju, savremenim tehnologijama i jačanju energetske sigurnosti Crne Gore.

"Realizacija projekta pozicionira Crnu Goru među države koje koriste najnaprednije energetske tehnologije ", zaključuje se u saopštenju.