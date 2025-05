Ovogodišnji Simpozijum, na koji se očekuje prisustvo više od 350 učesnika, biće platforma za razmjenu znanja i ideja među predstavnicima računovodstveno-revizorske profesije, institucija, akademske zajednice i međunarodnih organizacija.

Potpredsjednica IFAC-a, Skupština FCM-a i Svjetska banka sa ROSC izvještajem na jubilarnom X Simpozijumu računovođa i revizora Crne Gore.

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) organizuje deseti, jubilarni, Međunarodni simpozijum računovođa i revizora Crne Gore, koji će biti održan od 29. do 31. maja 2025. godine u Ulcinju.

Ovogodišnji Simpozijum, na koji se očekuje prisustvo više od 350 učesnika, biće platforma za razmjenu znanja i ideja među predstavnicima računovodstveno-revizorske profesije, institucija, akademske zajednice i međunarodnih organizacija.

Prvi put u Crnu Goru dolazi potpredsjednica IFAC-a (Međunarodne federacije računovođa), što ovaj događaj čini istorijskim za domaću struku i njen dalji institucionalni razvoj.

Poseban značaj Simpozijuma ogleda se i u činjenici da će Skupština Federacije računovođa i revizora Mediterana (FCM) ove godine biti održana upravo u Crnoj Gori, paralelno sa Simpozijumom, čime se dodatno potvrđuje međunarodni ugled i prepoznatljivost ISRCG-a.

Takođe, Svjetska banka će, kao ključni partner, na Simpozijumu prezentovati najnoviji ROSC izvještaj (Report on the Observance of Standards and Codes) čime će domaća i regionalna stručna javnost dobiti uvid u preporuke za unaprijeđenje regulatornog i institucionalnog okvira u oblasti finansijskog izvještavanja.

Simpozijum se drugi put zaredom organizuje u partnerstvu sa Centrom za reforme finansijskog izvještavanja (CFRR), dijelom Svjetske banke, uz poseban fokus na program REPARIS, koji za cilj ima jačanje računovodstvenih kapaciteta malih i srednjih preduzeća i usklađivanje sa EU standardima.

Učesnici i govornici biće renomirani stručnjaci iz Crne Gore, regiona i Evropske unije.

Učesnicima će se obratiti predsjednica IESB-a (International Ethics standard Board) Gabriela Figueiredo Dias.

Pored plenarnih izlaganja, učesnike očekuje niz panel diskusija gdje će se razmatrati najaktuelnija pitanja i perspektive razvoja računovodstvene i revizorske profesije u kontekstu evropskih integracija i ekonomskih reformi.

Prijave za Simpozijum se vrše isključivo putem platforme MojInstitut, a događaj se može pratiti i putem online prenosa.

Više informacija možete pronaći na našoj zvaničnoj web stranici: https://www.isrcg.org/kontinuirana-edukacija/x-medunarodni-simpozijum-racunovoda-i-revizora-crne-gore