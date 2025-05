Ulcinjanima je, kako kažu, dosta improvizacija i masovnog turizma koji iscrpljuje prostor, a ne ostavlja stvarni profit.

Iako su posljednjih mjeseci politička previranja i neuspjele investicione epizode bacile sjenku na razvojne planove u Ulcinju, lokalna zajednica i dalje pokazuje spremnost da se otvori za ozbiljne investitore ali pod jasnim uslovima: da poštuju lokalni identitet, ulažu dugoročno i grade sadržaje visoke vrijednosti, prenosi Pobjeda.

Iz Ulcinja stiže konkretna inicijativa, poruka vlastima da je vrijeme da se otvori nova razvojna zona na teritoriji Zoganja, gdje postoji parcela od 100.000 kvadratnih metara koja već sada ima sve fizičke i klimatske preduslove za gradnju.

Ekskluzivni punomoćnik vlasnika ovog lokaliteta Dragan Pavličić poručuje da tu parcelu treba hitno urbanizovati i u prostorno-planskoj dokumentaciji jasno predvidjeti izgradnju luksuznih rizorta, spa i wellness centara, ali i pratećih sadržaja koji bi Ulcinj uveli u ligu elitnih destinacija. Riječ je o prostoru svega pet kilometara udaljenom od mora i Velike plaže, mirnom, zelenom, sa svježom vodom i potencijalom za dovođenje morske vode – idealnom za visokokategorijski turizam.

Ako se ova lokacija valorizuje pametno i održivo, poručuju iz Ulcinja, to može biti početak novog talasa investicija, koji bi zaustavio rasprodaju i stihijsku izgradnju, a otvorio vrata strateškom razvoju u interesu i građana i države.

Riječ je, kako navodi Pavličić, o imanju koje se prostire na svega pet kilometara od mora i Velike plaže, te samo kilometar od granice Solane – uz idealne klimatske i prirodne uslove za razvoj elitnog turizma.

“Radi se o jedinstvenom komadu zemlje – 100.000 kvadrata u jednom komadu, s jednim vlasnikom. Na toj lokaciji postoji i svježa voda na 70 metara dubije, a postoji i mogućnost dovođenja morske vode do bazena. U prirodnom ambijentu, pod stablima, zamišljamo kompleks s morskom vodom i kompletnom infrastrukturom visoke kategorije”, kazao je Pavličić, prenosi Pobjeda.

Pavličić je u razgovoru podvukao da Ulcinju godinama nedostaje turizam visoke klase, koji bi valorizovao prirodna bogatstva i stvorio dodatnu vrijednost.

“Ulcinj do sada nije imao klijentelu koja zaista zaslužuje ono što ova destinacija nudi – ljepotu, čistoću, mir. Masovni turizam je samo narušio imidž i ne donosi stvarnu dobit lokalnoj zajednici”, istakao je Pavličić.

U tom smislu, Pavličić je zajedno sa vlasnikom ove parcele osmislio prijedlog alternativne lokacije za investitore, posebno one iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

“Ulcinj ne smije propustiti priliku koju nam, bukvalno, Bog nudi. Imamo prostor, kvalitet, kamene temelje, mir. Samo nam treba ozbiljan investitor koji zna šta znači dugoročna investicija. Ako se ovaj projekat pokaže uspješnim – to bi mogao biti test i za dolazak još ozbiljnih partnera, možda čak i jačih od Mohameda Alabara”, kaže Pavličić, aludirajući na osnivača Emaar Propertiesa.

Zemljište u Zoganjima, prema njegovim riječima, ima sve preduslove za razvoj kompleksa koji bi mogao uključiti luksuzni rizort, kliniku, spa centar, pa čak i edukativni centar za održivi razvoj, piše Pobjeda.

“Radi se o prostoru udaljenom pet kilometara od Velike plaže, pet od centra Ulcinja, a kilometar od Solane. Pristupačan je, miran, sa blagim uzvišenjima i ravnicama. Imamo i svježu vodu, što je rijetkost – a ako bismo doveli i slanu vodu iz mora, zamislite samo mogućnosti. Bazen s morskom vodom usred prirodnog hlada, bez komaraca, bez zagađenja, bez buke”, kaže on.

Na pitanje o investitorima, Pavličić je otkrio da u kontaktima već učestvuje i predstavnik jedne poznate američke kompanije, čije ime zasad ne otkriva.

Pavličić je, kako piše Pobjeda, godinama bio angažovan kao predstavnik dvije renomirane američke kompanije koja su poslovale u Crnoj Gori, što mu je omogućilo da stekne dragocjeno iskustvo u oblasti međunarodnih investicija, kao i kontakte sa brojnim kredibilnim investitorima sa američkog tržišta.

Kroz taj angažman uspostavio je direktne veze sa ljudima iz svijeta kapitala, infrastrukture i turizma, koji su već pokazivali interesovanje za jug Balkana, a posebno za crnogorsku obalu. Upravo to iskustvo i mreža poznanstava danas predstavljaju njegov glavni adut u pokušaju da u Ulcinj dovede ozbiljne i dugoročno opredijeljene investitore – one koji mogu prepoznati potencijal i transformisati ga u projekte od strateškog značaja za lokalnu zajednicu.

“Investitor koji je zainteresovan ne želi da bude javno eksponiran zbog pritisaka, ali je riječ o ozbiljnom čovjeku koji me je poznavao dvije godine prije nego mi je ponudio saradnju. On je investitor, ali i vizionar. Iako nije još formalizovano, njegov angažman pokazuje da svjetski kapital već vidi potencijal u ovom prostoru”, kaže Pavličić.

Dodaje da je cilj da se investitorima ponudi početni model razvoja, kako bi na osnovu rezultata mogli da šire prisustvo – i dovedu nove, možda i globalno prepoznatljive partnere.

Ono što Pavličić ističe kao dodatnu prednost jeste mogućnost da se turistička ponuda Ulcinja poveže s planinskim djelovima Crne Gore.

“Zamišljamo turiste koji dolaze na more, a potom organizovano obilaze planine, sela, sjever. To je prava strategija održivog turizma – koji ne iscrpljuje, već povezuje i oživljava”, ističe on.

U zemljištu koje je, kako kaže, „Božji dar“, Pavličić vidi priliku za stvaranje luksuzne, ali dostupne destinacije, koja ne bi isključila lokalnu zajednicu, već je uključila u priču stvarnog razvoja. Takođe, investicije bi, kako ističe, produžile sezonu u Ulcinju na šest do sedam mjeseci, a ne kao do sada samo jul i avgust.

“Ulcinj može biti metropola crnogorskog turizma”, zaključuje Pavličić.