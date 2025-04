Alabar je rekao da bi 50 posto zemljišta za projekat u Ulcinju ostalo za zelenilo, drveće, puteve, biciklističke rute.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Potencijalni investitor u Veliku plažu i milijarder sa Forbsove liste, Mohamed Alabar kazao je da ne želi da ide protiv želja lokalne zajednice i države u projektu na Velikoj plaži i tvrdi da će poštovati sve domaće i evropske zakone.

U ekskluzivnom intervjuu za Televiziju Vijesti, Alabar je priznao da još nema razrađen plan ali je iznio viziju - kako zamišlja svoj projekat na Velikoj plaži i šta bi tačno gradio i koliko.

"Ako me pitate šta bi napravio na Velikoj plaži, rekao bi vam da bi to bio nastavak prelijepe arhitekture kakvu imate. Bilo bi tu puno zelenila, zgrade sa apartmanima ne veće od 3-4 sprata, plaže bi ostale dostupne svim građanima ali bile bi čiste. Bila bi uključena i lokalna zajednica, tako da ljudi koji prodaju piletinu u Ulcinju, prodavali bi više piletine u restoranima. Ljudi koji prodaju šampon, prodavali bi više šampona u hotelima", istakao je Alabar.

Alabar je rekao da bi 50 posto zemljišta za projekat u Ulcinju ostalo za zelenilo, drveće, puteve, biciklističke rute.

"Apartmani i hoteli ne bi trebalo da zauzimaju više od 20 posto ukupnog prostora. Za početak je najbolje krenuti sa hotelima i hotelskim apartmanima. Ako ne poslušate ono što lokalna zajednica i država žele, onda mislim da ne treba ni da radite taj projekat. I to mislim stvarno. Ja sam čovjek koji je veoma zabrinut zašto svi ne živimo bolje. I, ako imam šansu da nešto učinim boljim, onda ću to uraditi iz sveg srca", kazao je on.

Poručio je da će sve što je u skladu sa zakonima Crne Gore i zakonodavstvom Evropske unije poštovati.

"Zato što se ja ne plašim ničega i radim svoj biznis iz ljubavi i iz srca. Još uvijek nemam plan niti projekat za Veliku plažu. Vlada i političari su učtivi prema meni i pozvali su me da investiram u vašu zemlju ali ni oni ne znaju šta se sve može tamo graditi. Oni će mi reći – ovo može, ovo ne može, i ja ću im reći - u redu", kazao je Alabar.