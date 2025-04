Naše članstvo u vladi više nije ni upitno, mislim da Spajić ovim šalje poruku da će izbaciti sve i svakoga - samo neka pokuša"

"Premijer je čovjek koji ne sluša volju naroda ni predsjednike opština. On već mjesec dana ne nalazi vremena da se nađe sa nama predsjednicima opština. Ja čak imam informaciju da se on ni ne srijeće sa ministrima. Smatram da on više nije za tu funkciju... Ali mu šaljem još jednom poruku: ovo mu neće proći. To što on namjerava da radi je toliki nivo nepravde, toliko pogrešno da se svi moramo dići, ovako ne može u jednoj državi koja je kandidat za EU", dodao je Nimanbegu.